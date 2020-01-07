В МИД озвучили идеальное время для проведения выборов на Донбассе

"Никакие незаконные формирования на востоке Украины не могут принимать в них участие".

Выборы на Донбассе в идеале должны быть проведены параллельно с местными выборами на остальных частях Украины осенью. Об этом в интервью газете Bild, перевод которого обнародован на сайте МИД, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Он отметил, Украина ранее согласилась закрепить так называемую формулу Штайнмайера в своем законодательстве, но это еще не означает, что эти выборы будут проведены при любых обстоятельствах и в целом.

"В идеале эти выборы должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине. Мне все время приходится напоминать, что это будут не общенациональные выборы, а местные. Поэтому никакие незаконные формирования на востоке Украины не могут принимать в них участие. Тут речь идет о намного меньших административных регионах по обе линии фронта и на всей территории Украины", – заявил Пристайко.

На вопрос о том, смогут ли на этих маленьких территориях быть избранными представители "народных республик", Пристайко ответил, что хорошо известно, кто по другую сторону фронта будет выдвигаться на выборы.

"Но у людей было бы самое малое чувство демократического процесса, который происходит параллельно на оккупированных территориях и на свободных территориях, и это было бы идеальной возможностью для России вывести войска с нашего востока", – заявил глава украинского МИД.

Напомним, после саммита "нормандской четверки" в Париже президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что на следующей встрече будет обсуждаться проведение выборов на Донбассе.