Посольство Польши раскритиковало заявление спикера украинского МИД о национальных героях

"Трудно поверить, что такие слова могли прозвучать из уст украинского дипломата".

Посольство Польши в Украине раскритиковало заявление спикера украинского МИДа Екатерины Зеленко, которая заявила, что «каждый народ имеет право самостоятельно определять и чествовать своих героев». Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на комментарий посольства.

«Трудно поверить, что такие слова могли прозвучать из уст украинского дипломата», - говорится в заявлении.

В посольстве обратили внимание, что заявление Зеленко не было обнародовано на официальном сайте украинского министерства.

«Если бы ее слова были правдивыми, это означало бы, что украинская дипломатия к национальным героям причисляет идеологов украинского интегрального национализма, жертвами которого стали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других народов», - считают в посольстве Польши.

Речь идет о комментарии Зеленко в ответ на предыдущее письмо послов Польши и Израиля, которые раскритиковали чествования украинской властью лидеров ОУН Андрея Мельника и Степана Бандеры, а также писателя и политического деятеля Ивана Липы и его сына, одного из идеологов украинского национализма Юрия Липы. Слова Зеленко 3 января опубликовал сайт УНН.

Она отметила, что возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа - «одно из приоритетных направлений государственной политики Украины».

«Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев», - уточнила пресс-секретарь.

По ее словам, Украина осознает, что «существуют деятели, институты и даже страны, которые заинтересованы в том, чтобы вопрос чествования национальных героев и важных дат и в дальнейшем были предметом раздора между украинцами и другими народами».

Напомним, в Киеве 1 января состоялось традиционное факельное шествие, посвященное дню рождения главы ОУН Степана Бандеры. На следующий день посольства Польши и Израиля осудили Львовский облсовет и КГГА за мероприятия в честь Бандеры и Мельника и "призвали к диалогу".