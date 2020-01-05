Президент Владимир Зеленский улетел на Рождество в Оман под предлогом рабочей поездки.
После того, как в воскресенье в СМИ появилась информация, что Зеленский вместе с семьей без огласки поехал отдыхать на побережье Оманского залива, Офис президента написал, что глава государства отбыл в Оман с рабочей поездкой.
"Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства", - говорится в сообщении ОП.
Согласно официальной информации, в ближайшие дни в Зеленского в Омане запланированы встречи на высшем уровне. В частности, президент обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину.
Напомним, в апреле после победы на выборах Зеленский летал на выходные в Турцию. Ранее сообщалось, что Новый год президент отметил в "Буковеле".