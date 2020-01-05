В Киеве хозяйка квартиры, которую сдавала посуточно, нашла в шкафу два трупа
В Киеве хозяйка квартиры, которую сдавала посуточно, нашла в шкафу два трупа
Анатолий Дермайнер: «Донбасс не увидел в Зеленском авторитета»
Анатолий Дермайнер: «Донбасс не увидел в Зеленском авторитета»
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
Facebook заблокировал пост Супрун о Бандере
Facebook заблокировал пост Супрун о Бандере
Смерть генерала Сулеймани. Иран получил от Трампа "красную карточку"
Смерть генерала Сулеймани. Иран получил от Трампа "красную карточку"
В Каховке из-за убийства 26-летнего парня начались массовые акции протеста
В Каховке из-за убийства 26-летнего парня начались массовые акции протеста
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
Одесситка пригласила бывшего мужа на Новый год и забила его насмерть деревянной скалкой
Одесситка пригласила бывшего мужа на Новый год и забила его насмерть деревянной скалкой
Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России
Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России
ГлавнаяПолитика

Зеленский улетел на Рождество в Оман под предлогом рабочей поездки

Согласно официальной информации, президент отбыл туда с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.

Зеленский улетел на Рождество в Оман под предлогом рабочей поездки
Владимир Зеленский
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский улетел на Рождество в Оман под предлогом рабочей поездки.

После того, как в воскресенье в СМИ появилась информация, что Зеленский вместе с семьей без огласки поехал отдыхать на побережье Оманского залива, Офис президента написал, что глава государства отбыл в Оман с рабочей поездкой.

"Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства", - говорится в сообщении ОП.

Согласно официальной информации, в ближайшие дни в Зеленского в Омане запланированы встречи на высшем уровне. В частности, президент обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину.

Напомним, в апреле после победы на выборах Зеленский летал на выходные в Турцию. Ранее сообщалось, что Новый год президент отметил в "Буковеле".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также