Согласно официальной информации, президент отбыл туда с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.

Президент Владимир Зеленский улетел на Рождество в Оман под предлогом рабочей поездки.

После того, как в воскресенье в СМИ появилась информация, что Зеленский вместе с семьей без огласки поехал отдыхать на побережье Оманского залива, Офис президента написал, что глава государства отбыл в Оман с рабочей поездкой.

"Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства", - говорится в сообщении ОП.

Согласно официальной информации, в ближайшие дни в Зеленского в Омане запланированы встречи на высшем уровне. В частности, президент обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину.