МИД Украины обеспокоен эскалацией ситуации на Ближнем Востоке

Украина подчеркивает необходимость предотвращения любых актов мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона.

Министерство иностранных дел Украины обеспокоены продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после атак на базу операции "Несокрушимая решительность" и посольство США в Ираке, а также ответных действий США в Багдаде.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИДа.

"Украина исходит из настоятельной необходимости предотвратить дальнейшую эскалацию и любые акты мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона и глобальной безопасности", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня стало известно о ликвидации в Багдаде американскими военными командующего иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани и замкомандующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса.

Ранее на ряд военных баз в Ираке была совершена серия нападений. В минувшую пятницу иракская военная база К1 в районе города Киркук подверглась ракетному удару, в результате которого погиб один американский военный, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения. США обвиняют в этих атаках бойцов, поддерживаемых Ираном.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения. Также Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.

Организация Объединенных Наций призвала мир не допустить еще одной войны в Персидском заливе.