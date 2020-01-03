МИД Украины обеспокоен эскалацией ситуации на Ближнем Востоке

Министерство иностранных дел Украины обеспокоены продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после атак на базу операции "Несокрушимая решительность" и посольство США в Ираке, а также ответных действий США в Багдаде.
Об этом говорится в заявлении на сайте МИДа.
"Украина исходит из настоятельной необходимости предотвратить дальнейшую эскалацию и любые акты мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона и глобальной безопасности", - говорится в заявлении.
Напомним, сегодня стало известно о ликвидации в Багдаде американскими военными командующего иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани и замкомандующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса.
Ранее на ряд военных баз в Ираке была совершена серия нападений. В минувшую пятницу иракская военная база К1 в районе города Киркук подверглась ракетному удару, в результате которого погиб один американский военный, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения. США обвиняют в этих атаках бойцов, поддерживаемых Ираном.
Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения. Также Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.
Организация Объединенных Наций призвала мир не допустить еще одной войны в Персидском заливе.