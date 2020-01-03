На сайте Рады обнародован законопроект о земле ко второму чтению

На сайте Верховной Рады обнародован законопроект №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения в редакции, которая будет рассматриваться во втором чтении.

В сравнительную записку почти на 2600 страницах включили 4018 предложений и поправок, большинство из которых отклонены.

Законопроект меняет редакцию статьи 130 Земельного кодекса о приобретении права собственности на землю сельскохозяйственного назначения.

Ко второму чтению там написали, что право собственности будет гарантировано только гражданам Украины и юридическим лицам, которые "созданы и зарегистрированы по законодательству Украины, участниками (акционерами, членами) которых являются только граждане Украины, государство или территориальные громады".

Иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юрлицам будет запрещено покупать сельхозземлю, но это ограничение может быть снято в случае принятия соответствующего решения на референдуме. При любом исходе референдума иностранцам не позволят покупать земли возле границы. Также нельзя будет покупать землю российским компаниям (до прекращения агрессии и оккупации), участникам (в том числе бывшим) террористических организаций, иностранным государствам, офшорным компаниям и т.п.

Ограничение по концентрации земли установлено на уровне 10 тысяч гектаров.

Рынок земли планируют открыть с октября 2020 года.

Советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак в фейсбуке указал, что в финальной версии законопроекта прописан также запрет наличного расчета за землю и необходимость подавать документы о законности происхождения средств, за которые покупаются участки.

Для стимулирования кредитования земельных угод банки получают дополнительные права, такие как возможности приобретать землю в случае непогашения кредита и вывод из-под ограничения в 10 тысяч га. В случае изъятия залоговой земли в свою собственность банк должен будет продать ее в течение двух лет на электронных торгах или ее отберут по специальной процедуре.

В заключительных положениях законопроекта прописали поручение разработать законопроект о создании специальных фондов развития сельских территорий, куда будут идти поступления от продажи земли местными громадами. При этом в законопроекте №2194 предусмотрено, что решение будет требовать одобрения 2/3 депутатов соответствующего совета, а ограничение составит не больше 20% земель в год.

Напомним, что в первом чтении законопроект о земле приняли еще в середине ноября.

Согласно опросу, проведенному Институтом Горшенина, 47,4% украинцев выступают против запуска рынка земли для граждан Украины и украинских компаний, 86,1% - для иностранцев.