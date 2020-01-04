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На повышение уровня киберзащиты информационных ресурсов ЦИК в 2020 году запланировано около 10 млн грн

Для обеспечения киберзащиты реестра избирателей планируется потратить более 7 млн грн.

На повышение уровня киберзащиты информационных ресурсов ЦИК в 2020 году запланировано около 10 млн грн
Фото: Макс Требухов

По состоянию на конец 2018 и в течении 2019 года на повышение уровня киберзащиты информационных ресурсов Центральной избирательной комиссии потрачено почти 30 миллионов гривен. Об этом сообщил глава ЦИК Олег Диденко в интервью LB.ua.

"По состоянию на конец 2018 и в течении 2019 года на повышение уровня киберзащиты информационных ресурсов Центральной избирательной комиссии потрачено почти 30 миллионов гривен.

Кроме того, для усиления защищенности автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы «Государственный реестр избирателей» в 2019-м было потрачено более 9,5 млн грн. В следующем году для обеспечения киберзащиты реестра планируется потратить более семи миллионов. На 2020 год на повышение уровня киберзащиты информационных ресурсов ЦИК запланировано около десяти миллионов гривен", - сказал он.

"Система киберзащиты - это живой организм, она постоянно усовершенствуется. Это бесконечный процесс и у нас в этом плане происходят постоянные закупки и обновления как аппаратных средств, то есть техники, так и программного обеспечения. Мир развивается, технологии развиваются", - добавил Диденко.

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