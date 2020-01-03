Три автомобиля нардепу подарила мама в декабре, и еще один он купил в начале 2020 года.

Народный депутат от "Слуги народа", бывший журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский пополнил свой автопарк еще четырьмя элитными автомобилями.

Об этом соощается в электронной декларации нардепа.

Так, в декабре 2019 года Дубинский получил в подарок от мамы три дороги-х автомобиля, а также приобрел себе еще одну машину в начале 2020-го.

27 декабря мама нардепа подарила ему три авто стоимостью более 2,5 млн гривен - Mercedes-Benz G55 стоимостью более 1,2 млн гривен, Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 млн гривен и Mercedes-Benz E 55 AMG, который стоит почти 350 тыс. гривен.

2 января 2020 года Дубинский также купил еще одну машину - Cadillac Escalade 6.2i, который обошелся народному избраннику в более 1,1 млн гривен. Также в конце прошлого года нардеп купил за 0,5 млн гривен новый гараж площадью почти 80 квадратных метров.

Напомним, в ноябре прошлого года Дубинский заявил, что будет декларировать свое имущество весной 2020 года. Перед этим журналисты программы "Наші гроші" от проекта BIHUS info выяснили, что у нардепа оказалось 24 квартиры и 17 автомобилей. Сам Дубинский ранее заявлял, что ездит на авто 2006 года выпуска, хотя на самом деле, чаще всего он появляется на Land Cruiser 2013 года стоимостью около 50 тыс. долларов, который записан на мать политика.

У матери Дубинского за последние 5 лет появилось семь элитных авто, в том числе Maserati. Количество и класс автомобилей депутат объяснил тем, что "Мама любит скорость".