По ее словам, нет даже комнат для допросов и хранения вещественных доказательств.

Временная и.о. главы Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила о существенных нарушениях в организации работы подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами и кадровом и техническом обеспечении.

Об этом она сообщила в видео, обнародованном в YouTube ГБР. Венедиктова отметила, что нарушениях касаются условий работы следователей.

"Отсутствуют кабинеты для проведения допросов, комнаты для хранения вещественных доказательств, при наличии специального технического оборудования нет специалистов, которые его использовали бы", – заявила она.

В четырех управлениях ГБР весь штат состоит только из руководителей, добавила она.

Напомним, Ирина Венедиктова, возглавляющая в парламенте комитет по вопросам правовой политики, была 27 декабря назначена президентом Владимиром Зеленским временной и.о. директора ГБР. Предыдущий директор, Роман Труба, был уволен.

Это стало возможным после того, как 24 декабря Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований. Директор ГБР получит полномочия единоличного принятия решений и будет нести всю полноту ответственности за результаты деятельности ГБР. Если они будут неудовлетворительными, его можно будет снять.

Полномочия нынешнего директора ГБР и его заместителей прекратились досрочно. Нового директора выберут на конкурсе, до тех пор исполнять его обязанности будет назначенный президентом временный руководитель.