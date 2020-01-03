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Большинству освобожденных в результате обмена некуда идти из "Феофании"

Все пациенты нуждаются в социальной и психологической реабилитации.

Большинству освобожденных в результате обмена некуда идти из "Феофании"
Фото: KP.UA

Украинцам, которые после освобождения из ОРДЛО находятся в больнице "Феофания", преимущественно некуда возвращаться после выписки.

Об этом заместитель главного врача Андрей Строкань рассказал на брифинге, который транслировал канал UATV, информирует Цензор.НЕТ.

"Все они будут нуждаться в дальнейшей социальной и психологической реабилитации... Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи данной категории пациентов, потому что у большинства из них нет жилья, им некуда идти. Это первоочередная задача – решить эти проблемы. Следующий этап – решить и закрыть его после выписки", – сказал он.

В "Феофанию" после обмена были госпитализированы 64 человека (все, кроме военных). Четыре человека уже выписались, остальные продолжают проходить обследования и лечатся.

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