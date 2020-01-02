Посольства Польши и Израиля осудили Львовский облсовет и КГГА за мероприятия в честь Бандеры и Мельника

Посол Израиля в Украине Джоель Лион и посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий осудили КГГА и Львовский облсовет за мероприятия в честь бывшего главы ОУН (б) Степана Бандеры и полковника армии Украинской Народной Республики Андрея Мельника.

Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном на странице в Facebook посольства Республики Польша в Украине.

"С большим беспокойством и грустью мы отметили, что представители власти разных регионов Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и их личностей, которых нужно раз и навсегда осудить", – говорится в заявлении.

Поясняется, что 24 декабря Львовский облсовет принял постановление, которым выделяет в 2020 году средства на почитание памяти Андрея Мельника, названного в заявлении нацистским коллаборантом, и "ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы и его сына Юрия, который является творцом расистской теории украинской расы".

Также за размещение 1 января на своем здании банера с изображением Степана Бандеры осуждается КГГА.

"Помня о наших невинных братьях и сестрах, замордованных в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, Послы Польши и Израиля, считаем, что почитание людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением и приводит к противоположному от желаемого результату в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов", – говорится также в заявлении.

Дипломаты призвали КГГА и Львовский облсовет к "диалогу с целью поиска правды".

Напомним, в апреле посольство Польши в Украине направило открытое письмо к руководству Национальной общественной телерадиокомпании Украины с протестом против "попыток отбеливания Степана Бандеры".