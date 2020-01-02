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Адвокат Порошенко рассказал о возможном силовом приводе следователей ГБР в суд

Правозащитник должен вручить работникам бюро повестки в суд.

Адвокат Порошенко рассказал о возможном силовом приводе следователей ГБР в суд
Фото: eurosolidarity.org

Суд поручил адвокату пятого президента Украины Петра Порошенко Игорю Голованю вручить четырем следователем Государственного бюро расследований повестки в суд. Об этом правозащитник рассказал журналистам во время пресс-конференции у здания ГБР, сообщает "Прямой".

"Думаю, в ГБР просто не знают, что делать с повестками в суд. О деятельности Госбюро расследований мы узнаем по слухам, из telegram-каналов. А по закону, согласно гражданско-процессуальному законодательству, повестки должны вручаться. Я попробую показать следователям ГБР, что такое повестка, что с ней надо делать. Чтобы лицо, которое вызывают в суд, понимала, кудо и когда она должна явиться", - отметил правозащитник.

Головань добавил, что в случае, если ему не удастся вручить следователем Госбюро расследований повестки в суд, он будет настаивать на принудительном их приводе в суд.

"В сопроводительном письме мы пишем, что если мне по тем или иным причинам не удастся вручить следователем ГБР повестки в суд, то мы будем ходатайствовать о принудительном приводе свидетелей в суд", - сказал адвокат.

Головань также сообщил, что завтра, 3 января, он попытается повторную попытку вручить повестки следователем ГБР.

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