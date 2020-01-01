В новогоднюю ночь Трамп призвал Меркель, Макрона и НАТО больше помогать Украине

Президент США Дональд Трамп в новогоднюю ночь, отвечая на вопросы журналистов перед вечеринкой в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, призвал больше помогать Украине.

Об этом сообщает Голос Америки.

Трамп упомянул о большой коррупции в Украине, однако президента Зеленского похвалил, рассказывая о телефонном разговоре с украинским коллегой.

"Это был идеальный, абсолютно уместный разговор с очень хорошим человеком, с очень хорошим президентом. Думаю, он очень хорошо справляется. В значительной степени, его избрали президентом из-за (усталости от, – ред.) коррупции. У них очень большая коррупция", - сказал Дональд Трамп.

Американский президент призвал Германию, Францию и НАТО больше помогать Украине.

"Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги (Украине, - ред.)? Почему только Соединенные Штаты?", - спросил он.

"Это НАТО. Эти страны должны вкладывать средства (в бюджет Альянса, - ред.), они также должны больше давать Украине", - сказал президент Трамп.

Недоумение по поводу отсутствия должной помощи Украине от стран Европейского Союза Трамп выразил не впервые.

В сентябре он заявил, что готов к тому, чтобы снова заблокировать финансовую помощь Украине в будущем, если страны Европы не начнут делать свой вклад в ее развитие.

В ноябре СМИ сообщали, что Трамп собирается урезать финансирование НАТО и направить деньги Украине.

Напомним, в США идет расследование возможного давления Дональда Трампа на украинского президента Владимира Зеленского. Считается, что он мог задержать выделение военной помощи Украине, требуя расследования против своего главного политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.

19 декабря Палата представителей Конгресса США объявила Трампу импичмент за злоупотребление властью, а также за препятствование расследованию Конгресса.

21 декабря Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий $300 млн военной помощи Украине.