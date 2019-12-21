Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий $300 млн военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет государства на 2020 год, согласно которому предусмотрена финансовая военная помощь для Украины в размере 300 млн долларов. Об этом сообщает The Hill.

Согласно документу, Украине предоставят крылатые и противокорабельные ракеты для системы береговой охраны.

Также отмечается, что против РФ будут введены санкции за газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В документе говорится об ограничении прямого сотрудничества с Россией в военной сфере.

В сумме оборонный бюджет США составляет 738 млрд долларов, 71,5 млрд долларов из которых выделены на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и борьбу с терроризмом в других странах.

Ранее оборонный бюджет согласовали в Палате представителей, Сенате и Конгрессе США.