Иранские боты в Зимбабве, китайские колонизаторы, Макрон на рождественской военной базе. Африка: главное за неделю

Африка – это огромный континент со множеством стран, к большинству которых прикован взгляд ключевых глобальных игроков: США, Франции, Китая, Германии, России и др. Все они понимают: за Африкой – будущее. LB.ua продолжает вести специальный проект – еженедельный обзор самых важных событий, произошедших за последнюю неделю в жизни стран африканского континента.

Иран-Зимбабве: киберармия против народной революции

Республика Зимбабве уже многие годы не может найти выход из глубокого экономического кризиса. Несмотря на успешное устранение осенью 2017 года, казалось, бессменного лидера страны Роберта Мугабе, позитивных сдвигов там не намечается. Экономические дисфункции, ухудшение продовольственной и энергетической безопасности из-за сильнейшей за последние десятилетия засухи, коллапс сферы охраны здоровья и неконтролируемый рост цен ставят страну на грань новой волны массовых протестов.

Фото: EPA/UPG Сотрудники полиции наблюдают за акцией протеста врачей в Хараре, Зимбабве, 4 декабря 2019.

Сотрудники зимбабвийских спецслужб осознают: недовольство людей может вылиться в народную революцию. Это не удивительно, ведь более 7,7 миллионов человек в стране по данным Всемирной продовольственной программы нуждаются в срочной продовольственной помощи. Кроме того, в 2019 году протесты уже прокатились в таких странах Африки, как Судан и Алжир, где произошла смена правящих режимов, а значит, подобная участь может ожидать действующего лидера Зимбабве и правящую партию.

Вместо того чтобы заняться системными экономическими преобразованиями, руководство страны усматривает корень проблемы в доступе населения к социальным сетям, с помощью которых люди могли бы самоорганизоваться для противодействия неугодному правительству.

Чтобы нейтрализовать данную угрозу министерство обороны Зимбабве обратилось за помощью к иранским коллегам, и теперь совместно с Тегераном будет строить местную киберармию. Для этих целей в Зимбабвийских вооруженных силах будет создан специальный департамент, который будет координировать свою работу с подразделением по диджитализации Офиса президента.

Корпус стражей исламской революции обладает четвертой по численности киберармией в мире и наряду с Китаем и Россией иранцы предпринимают активные усилия по установлению контроля правительства над информационным пространством. Теперь по схожему пути хочет идти и Зимбабве.

В окружении министра обороны Зимбабве подтвердили, что иранцы будут не только помогать создавать ботофермы для защиты правительства, но и окажут содействие в подготовке пилотов вертолетов для ВВС республики. Более того, в будущем есть план организации иранской военной базы в стране для защиты обширных экономических интересов Тегерана.

Как известно для реализации собственной ядерной программы Иран с 2010 года добывает урановый концентрат на зимбабвийском месторождении Каньемба. Но это не все, ведь иранские геологи ищут в Зимбабве нефть и даже готовы инвестировать средства в постройку НПЗ, который может быть введен в эксплуатацию в 2024 году.

Фото: Mozambique Defence Forces / BBC

Но не только уран и нефть интересуют иранцев на Юге Африки. Они также выступают активными игроками на рынке контрабанды наркотиков. В частности, 17 декабря береговая охрана Мозамбика в 50 километрах о побережья провинции Кабу-Делгаду перехватило судно с 15 иранцами на борту, перевозившее 1,5 тонны героина. Контрабандисты, чтобы избежать наказания подожгли груз, и спрыгнули в воду. Трое иранцев при этом погибли, а 12 были задержаны мозамбикской Национальной службой уголовных расследований.

Китай-Африка: китайские колонизаторы

Специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина, член Госсовета КНР Ван Юн 18 декабря посетил церемонию открытия грузовых перевозок на первом участке железной дороги Найроби-Мараба в Кении. Данный участок выступает продолжением железнодорожной ветки Момбаса-Найроби, и его открытие является значимым результатом китайско-кенийского и китайско-африканского совместного строительства в рамках проекта «Пояса и пути». Кроме Кении, на востоке Африки, китайские чиновники посетили Танзанию и Уганду, которых также приобщают к «Семье шелкового пути».

Фото: russian.news.cn Спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина, член Госсовета КНР Ван Юн и президент Кении Ухуру Кениата на церемонии открытия грузовых перевозок на первом участке железной дороги Найроби-Мараба.

В то же время реальная картина для Кении не выглядит радужной. Железнодорожный проект, который существует за счет китайского финансирования, крайне важен для политической карьеры президента Кеньятты. Он надеется за счет освоения природных ресурсов страны повысить жизненный уровень местного населения. К тому же это один из наиболее крупных китайских инфраструктурных проектов в Африке.

Впрочем, критики называют мега-проект «дорогой в никуда», ведь у него не все гладко с финансированием, а Пекин пока не спешит выделять очередной транш в $3,5 млрд для его завершения. Суть в том, что китайские банки дают африканцам кредиты, которые те не способны потом вернуть. Деньги предоставляются под гарантии контроля Китая над стратегическими объектами. Таким образом Пекин получает все новые и новые объекты в африканских странах.

Подобные отношения можно охарактеризовать в качестве неоколониальной стратегии, ведущей к постепенной потере суверенитета этих государств.

При этом чтобы избежать подобных обвинений Китай активно работает над своим имиджем: с одной стороны, Пекин прибирает к рукам ценные активы, с другой, - щедро раздает различную помощь. В Намибию, страдающую от засухи, китайский Фонд сотрудничества Юг-Юг поставил гуманитарной помощи на миллион долларов, а в Зимбабве при помощи КНР создан крупнейший в Субсахарской Африке центр эндоскопической урологии.

Кроме того, ведется массированная идеологическая обработка африканских элит. Делегации ЦК КПК знакомят с духом 4-го пленума и фундаментальным трудом Си Цзиньпина «О решительном содействии строительству сообщества единой судьбы для всего человечества».

Бразилия-Западная Африка: больше торговли и безопасности

Министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу совершил масштабное турне в страны Африканского континента. Он посетил Кабо-Верде, Сенегал, Нигерию и Анголу. Цель визитов состоит в пересмотре структуры торговли и инвестиционной политики с целью усиления бразильского присутствия. Бразилиа таким образом пытается поддержать безопасность в Южной Атлантике.

Фото: Andre Coelho/Bloomberg Министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу

Анализируя визит Араужу, следует отметить, что Кабо-Верде рассматривается бразильцами в качестве платформы для торговли со странами ЭКОВАС (размер рынка более 300 млн потребителей). Сенегал и Нигерия - важные партнеры в сфере торговли продовольствием, а также в вопросах транспортной логистики и реформы ООН. Относительно Анголы, то с ней было подписано соглашение в сфере безопасности и поддержания внутреннего порядка. Страна выступает в качестве важного рынка сбыта для продукции бразильского ВПК.

Визит главы МИД Бразилии в страны Западной Африки, так же, как и события VI форума Бразилия-Африка, прошедшего в Сан-Паулу 12-13 ноября 2019 года, являются этапами подготовки первого турне бразильского президента Жаира Болсонару в страны региона, которое должно состоятся в марте 2020 года.

Франция-Кот д’Ивуар: Макрон в кругу военных

20 декабря 2019 г. президент Франции Эммануэль Макрон отметит приближение Рождества в кругу французских военных, которые защищают интересы страны за рубежом. Он посетит французскую базу Порт-Буэ в Кот д’Ивуаре, где размещена тысяча французских военнослужащих. В 2017 году он с таким же визитом посещал Нигер, а в 2018 году – Чад. Также ожидаются переговоры Макрона с его ивуарийским коллегой Аласаном Уаттарой.

Ключевой темой обсуждения обозначена борьба с терроризмом. При помощи Парижа в Абиджане в 2018 году была создана Контртеррористическая Академия, и в целом Кот д’Ивуар является важнейшим партнером Франции по борьбе с террористами в Сахеле. От линий коммуникаций проходящих через ивуарийскую территорию во многом зависит стабильность и экономическая безопасность Мали, Буркина-Фасо и Нигера.

Фото: EPA/UPG

В октябре 2020 года в стране пройдут президентские выборы, и Уаттара не будет принимать в них участие. Страна может вступить в период политической неопределенности, что не выгодно французам. Они имеют многочисленные интересы в республике (какао-бобы, добыча нефти, логистика), которые необходимо отстоять. К примеру, на деньги Французского агентства по развитию (выделено $1,7 млрд) в Абиджане идет постройка линий метро, протяженностью 37,5 километров, и как раз сейчас решается вопрос о строительстве второй его ветки, которое должно быть завершено к 2022 году.

Возвращаясь к теме борьбы с терроризмом в странах Сахеля, следует указать, что 16 декабря в Париже должен был состояться Саммит с участием стран «сахельской пятерки» и Франции, но по просьбе президента Нигера Махамаду Иссуфу его перенесли на 12-13 января 2020 года. Данная встреча должна решить будущее крупнейшей французской заграничной миссии – операции «Бархан» (4500 военных).

А пока стало известно, что 19 декабря французы разместили на базе ВВС в Нигере первую партию боевых БПЛА Reaper, способных нести по две 250-киллограмовых бомбы с лазерным наведением. Официально они будут использоваться в разведывательных целях, но не исключено, что после визита Макрона в Ниамей 22 декабря, указанные беспилотники получат «зеленый свет» от нигерского правительства на боевое применение против сил джихадистов.

От эффективности борьбы французов с исламистами в Сахеле зависит защищенность стран ЕС перед лицом новых волн неконтролируемой миграции из стран Африки. Хотя уже далеко не все верят, что «секьюритизация» региона спасет Европу от наплыва африканских нелегалов.