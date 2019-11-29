Алмазы Пригожина, военные базы Китая, "Шёлковый путь" ОАЭ. Африка: главное за неделю

Африка – это огромный континент со множеством стран, к большинству которых прикован взгляд ключевых глобальных игроков: США, Франции, Китая, Германии, России и др. Все они понимают: за Африкой – будущее. LB.ua запускает специальный проект – еженедельный обзор самых важных событий, произошедших за последнюю неделю в жизни стран африканского континента.

Франция и страны Сахеля: антитеррористическая война

25 ноября 13 французских военнослужащих погибли в Мали. В ходе проведения контртеррористической операции «Bourgou 4» в регионе Липтако на границе с Нигером и Буркина-Фасо на низкой высоте столкнулись два военных вертолета поддержки спецназа. В итоге, это стало самой крупной потерей вооруженных сил Франции за последние 36 лет, т.е. со времен теракта в Бейруте в 1983 г.

Фото: thedefensepost.com Французские военные во время операции 'Bourgu IV' в западноафриканской республике Буркина-Фасо, ноябрь 2019 года.

Всего с 2013 г. - с момента старта французской операции «Бархан» в странах Сахеля - погиб 41 французский военный. Общее число задействованных французских военнослужащих составляет 4500 людей.

Франция ведет борьбу за очистку региона от боевиков ряда джихадистских групп, крупнейшая из которых – «Исламское государство в Большой Сахаре». Но после ликвидации французами 6 ноября террориста №2 в Сахеле Али Майчу из «Джамаат Нусра аль-Ислам валь-Муслимин» экстремисты расширили наступательные операции, что привело к гибели полусотни малийских военных.

В самой Франции после инцидента прозвучали призывы оппозиции вывести военных из Мали, но министр обороны Флоранс Перли заявила: Париж продолжит боевые операции против террористов. Интересы Франции в регионе связаны с контролем над потоками миграции, сохранением доступа к месторождениям урана в Нигере, а также развитием логистических проектов, замыкающихся на Париж.

Помимо кризисной ситуации в Мали, все большую тревогу вызывает рост террористической угрозы в соседней стране - Буркина-Фасо. 20 ноября МИД Франции обнародовал карту оценки рисков для туристов, где фактически не осталось полностью безопасных зон. На этом фоне огромные опасения вызывает прогноз Всемирной продовольственной программы о том, что из-за роста числа перемещенных лиц и ухудшения внутриполитической нестабильности Буркина-Фасо может в гуманитарном плане стать «новой Сирией» со всеми проистекающими для Европы последствиями.

Центральноафриканская Республика-Россия: сомнительная легализация «кровавых алмазов»

Заместитель министра финансов РФ и по совместительству член наблюдательного совета крупнейшего российского производителя алмазов, компании «АЛРОСА» Алексей Моисеев озвучил инициативу о полной легализации оборота алмазов в ЦАР.

Данный план озвучивается в преддверии председательства России в международной организации «Кимберлийский процесс», которое продлится весь 2020 год. Цель данной структуры состоит в сертификации камней. Последнее помогает избежать попадания на рынок «кровавых алмазов» из зон конфликтов.

Фото: Global Look Press/Fabian von Poser

Ранее РФ заявляла, что одной из целей ее председательствования будет создание равных условий для всех участников рынка, а организация контролирует 99% добычи алмазов в мире. Под «равными условиями» подразумевается в данном случае снятие с ЦАР, введенных в 2013 г. ограничений. Они связаны с началом гражданской войны в Республике, в ходе которой значительная часть алмазных рудников попала в руки различных повстанческих группировок.

В 2016 г. ограничения были частично сняты, но, тем не менее, сейчас ЦАР добывает 39 тыс. карат алмазов в год, что чуть более 10% от объема, который добывался до введения ограничений. Причина состоит в том, что «кровавыми» не считаются лишь камни, добытые на шахтах, находящимися под контролем центрального правительства, тогда как все остальные алмазы попадают на рынок в виде контрабанды. Указанным, неучтенным объемам камней, меняют их происхождение, чаще всего на камерунское, и реализуют на мировом рынке. При этом документы на них подделываются либо получаются за взятки.

В феврале 2019 г. центральное правительство и 14 повстанческих группировок ЦАР подписали мирное соглашение в Хартуме. Оно должно гарантировать устойчивый мир в стране, а также разоружение и инкорпорацию повстанцев в ряды вооруженных сил страны. Но процесс реализации соглашений идет с большими трудностями, и есть риск, что они могут быть провалены, как и прежние договора 2014, 2015 и 2017 гг.

Фото: vaticannews.va Подписание мирного соглашения в Хартуме

В общем, говорить о том, что правительство из Банги надежно контролирует всю страну, преждевременно. А значит и полная легализация «кровавых алмазов» из ЦАР, лоббируемая РФ, может привести к упрощению процедур финансирования полевых командиров, которые лишь условно придерживаются мирных соглашений. Это будет происходить за счет свободного экспорта камней из подконтрольных им районов, что в будущем может вызвать новый виток конфликта.

Тем не менее, интерес Москвы здесь состоит в том, чтобы резко укрепить позиции в ЦАР после того, как вместо французского контингента в страну в 2018 г. вошли российские инструктора и наемники ЧВК «Группа Вагнера». Россияне получили от правительства президента Туадеры права на добычу алмазов на площади в 4000 кв.км., и надеются привлечь свои компании к их освоению. Но пока желающих не так много, и по этой причине происходит лоббизм по теме снятия санкций Кимберлийского процесса.

Если это все же произойдет, то россияне надеются укрепить свое политическое влияние, чтобы войти на рынок добычи золота страны. После формирования пула заинтересованных в работе на рынке ЦАР российских компаний правительство Путина планирует развернуть в стране военную базу для защиты их интересов.

Ливия-Германия: подготовка к Берлинской конференции

Немецкий посол в Ливии Оливер Овца провел встречу с руководителями Палаты представителей в Тобруке, чьи интересы отстаивает фельдмаршал Халифа Хафтар, который с апреля 2019 г. предпринимает штурм столицы страны Триполи. На пресс-конференции по итогам встречи он призвал все стороны ливийского конфликта, а также ряд иностранных государств к поиску политического решения ливийского кризиса и разработке соответствующего плана действий.

Фото: twitter.com/GermanAmbLBY

Для этой цели под эгидой ООН в декабре 2019 г. в Берлине будет проведена международная конференция по данной проблематике. Ранее 10 ноября 2019 г. прошла встреча главы МИД ФРГ Хайко Мааса и его итальянского коллеги Луиджи ди Майо, где стороны согласовали свои действия на ливийском направлении.

Также идея Белинской конференции по Ливии получила поддержку американцев. 26 ноября Госдепартамент США заявил, что американская делегация во главе с послом Ричардом Норландом провела встречу с Хафтаром, призвала его прекратить враждебные действия и встать на путь политического диалога.

Кроме того, США выдвинули обвинения в адрес РФ, которая использует ливийский конфликт в своих интересах и проводит акции, разрушающие единство государства, с целью сохранения угрозы нелегальной миграции из стран Африки в ЕС через нестабильную Ливию. Именно беженцы и нелегальные мигранты более всего беспокоят Берлин, который опасается роста популярности контрсистемных сил внутри страны, поддерживаемых из Кремля.

Южный Судан-Китай: тема новой военной базы КНР в Африке

21 ноября 2019 г. официальные китайские издания сообщили, что в Южный Судан отправились 240 солдат и офицеров первого отряда 6 пехотного батальона китайских миротворцев из Чжанцякоу (провинция Хэбэй). Они будут проходить службу в районе Джубы на протяжении 12 месяцев. Общая численность китайских миротворцев составит 700 военнослужащих, и это наиболее многочисленная миссия от Национально-освободительной армии Китая в данной стране со времени начала конфликта в 2013 году.

В их функции будут входить: обходно-дозорная служба, защита и охрана, разъединение противоборствующих сторон, восстановление порядка, задержание и контроль, освобождение и эвакуация.

Фото: Синьхуа Китайские миротворцы несут патрульную службу в столице Южного Судана городе Джуба, 22 сентября 2019

Наращивание военного присутствия КНР в Южном Судане происходит на фоне трудностей в переговорном процессе между враждующими сторонами относительно формирования обновленного переходного правительства национального единства республики.

25 ноября Госдепартамент США отозвал посла Томаса Хашека для проведения консультаций по этому вопросу и переоценки позиции американского правительства. Действующий президент республики Сальва Киир (этнос динка) и его оппонент вице-президент Риек Машар (этнос нуэр) не могут завершить улаживание всех спорных вопросов, а потому сорвали дедлайн 12 ноября по формированию нового состава правительства.

В стране растет напряжение, что может повлиять на позицию Китая. В сентябре 2019 г. КНР после повторного обращения южносуданского правительства выделила кредит в размере $589 млн. Он пошел на погашение долгов по зарплате перед местными чиновниками.

Но, с другой стороны, всё это ставит руководство страны в долговую зависимость от Пекина. Последний имеет обширные интересы в стране, которые связаны с добычей золота и нефти, также Китай главный торговый партнер Южного Судана. Кроме того, у министерства обороны КНР есть план создания там военной базы. Это связано с тем, что под давлением Вашингтона китайцев могут заставить свернуть базу в Джибути, и они ищут адекватную замену данному военную объекту, который начал функционировать лишь в 2017 г.

Фото: www.chinaafricaproject.com Солдаты ВМС Джибути отдаю честь во время встречи китайского судна Peace Ark в порту Джибути.

На этом фоне важно отметить, что 26 ноября появилась информация о том, что Китай может за долги получить в управление активы Администрации портов Кении, в том числе кенийский порт Момбаса. Данный порт является крупнейшим транспортным хабом, обслуживающим внешнюю торговлю Уганды, северной Танзании, Южного Судана, Бурунди, Руанды и восточной части Демократической Республики Конго. Указанная ситуация лишь увеличивает интерес КНР к созданию новой военной базы в Южном Судане.

Руанда-ОАЭ: «сухой порт» для Дубайского шелкового пути

Дубайский портовый оператор DP World, который владеет Логистической платформой Кигали – современное предприятие по обработке внутренних грузов, планирует сделать его региональным хабом для э-коммерции. Объект площадью 13 га и стоимостью в $35 млн был запущен в октябре 2019 г. Он состоит из внутреннего контейнерного терминала со складами, контейнерного двора, административных и служебных зданий, а также парковки. Таким образом, «сухой порт» Кигали, создание которого всемерно поддерживало руандийское правительство, может стать региональным торговым универсамом.

Это предельно важно в контексте реализации новейшей инициативы ОАЭ - Dubai Silk Road. Цель проекта состоит в увеличении вовлеченности ОАЭ в международную транспортную логистику, и важнейший элемент в этой стратегии - создание четырех хабов в Африке. Правда, их местоположение пока не разглашается.

Одновременно эмиратцы через DP World, работающую в 65 странах мира, запустили инициативу World Logistics Passport для поддержания своего варианта шелкового пути. Африка крайне интересует ОАЭ после того, как там была согласована Континентальная зона свободной торговли, которая должна начать работать в 2020 году.

Ранее в ноябре 2019 г. DP World подписал меморандум с Намибией по созданию СЭЗ в порту Уолфиш-Бей. Кроме того, компания активно работает в Сенегале, Мозамбике, Египте, Алжире, а также на территории самопровозглашенной республики «Сомалиленд».