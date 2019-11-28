В Польше отменили название улицы в честь епископа УГКЦ (обновлено)

Посольство Украины в Польше считает поспешным и опрометчивым решение городского совета Перемышля об отмене названия улицы в честь украинского греко-католического епископа Иосафата Коциловского.

Об этом говорится на странице посольства Украины в Польше в фейсбуке.

"Поспешное и опрометчивое решение городского совета в Перемышле об отмене названия улицы блаженного греко-католического епископа Коциловского. Манипулирование авторов резолюции аргументами, вырванными из контекста, нежелание услышать польских граждан украинской национальности этот раз, к сожалению, победили", - говорится в сообщении.

В посольстве назвали решение властей Перемышля посягательством на доброе имя епископа Коциловского.

Обновление. Радио Свобода сообщает, что 28 ноября депутаты городского совета Перемышля отменили название улицы в честь епископа УГКЦ Иосафата Коциловского и присоединили ее к прилегающей улице греко-католического епископа Ивана Снигурского. Небольшая улочка блаженного Иосафата Коциловского просуществовала в центре Перемышля шесть лет.

Депутаты Перемышля в последний момент

отказались от идеи переименовать улицу блаженного Иосафата Коциловского в честь другого новомученика УГКЦ Григория Хомишина. Такая инициатива вызвала возмущение среди украинцев Польши и за ее пределами. Оба духовные лица были епископами УГКЦ и обоих провозгласил новомучениками Иоанн Павел II.

"Блаженный Иосафат Коциловский в годы немецкой оккупации спас более 20 еврейских детей от смерти. Интересно, что владыка Коциловский в 1935 году принял участие в похоронной процессии польского маршала Юзефа Пилсудского. Митрополит Андрей Шептицкий не мог прибыть в Варшаву, поскольку в то время уже был прикован к инвалидному креслу. Ни один из греко-католических епископов не выразил желания проводить в последний путь Юзефа Пилсудского. Однако, в Варшаву вместе со своими священниками прибыл епископ Коциловский", - говорится в публикации.

Иосафат Коциловский - епископ Перемышльской епархии УГКЦ (1917-1947), церковный и общественный деятель, доктор философии и теологии , профессор богословия. В 2001 году был бетафицирован Католической церковью и признан мучеником.