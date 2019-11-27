Трое бывших топ-менеджеров польской "дочки" "Газпрома" задержаны по подозрению в коррупции

Трое бывших топ-менеджеров "дочки" "Газпрома" и польской государственной нефтегазовой компании PGNiG задержаны по подозрению в коррупции.

Об этом сообщается на сайте Национальной прокуратуры Польши, информирует Радио Свобода.

Задержанных подозревают в том, что они подписали соглашение, отзывающее иск к "Газпрому" в урон компании, на которую они работали. По версии следствия, таким образом они нанесли ущерб на сумму около 848 миллионов злотых (около 217 миллионов долларов по курсу в ноябре 2019 года). Им грозит до десяти лет заключения.

По утверждению прокуратуры, в результате действий подозреваемых, работавших в EuRoPol GAZ, в январе 2010 года было подписано соглашение между этой компанией, PGNiG и "Газпромом", крайне невыгодное для их работодателя. В нем Польша отказалась от исков к российскому монополисту с требованием полностью оплатить услуги по транспортировке газа через Польшу в 2007-2009 годах.

Соглашение, подписанное в Москве, считается в Польше противоречащим нормам ЕС и закону. Обвинения по этому делу уже предъявлены бывшему заместителю министра экономики Гражине Генцлевской. Обвиняемая, по версии следствия, внесла в правительственную документацию ложную информацию о положительной оценке рядом правительственных структур, в том числе МИД, планов внесения изменений в договор между Россией и Польшей о транзите газа, напоминает агентство ТАСС.

Прокуратура не называет полные имена задержанных. Однако агентство РБК сравнило инициалы людей из пресс-релиза ведомства с пресс-релизами EuRoPol GAZ и предположило, что речь идет о бывшем исполняющем обязанности президента компании, бывшем президенте PGNiG Михале Шубском, бывшем втором вице-президенте EuRoPol GAZ Здиславе Ямке и бывшем члене правления компании Мирославе Добруте.