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Польша уведомила "Газпром" о прекращении закупок с 2023 года

Контракт, подписанный в 1996 году, закончится через три года.

Польша уведомила "Газпром" о прекращении закупок с 2023 года
Фото: obozrevatel.com

Совет правления польской компании PGNiG уведомил "Газпром" о намерении завершить обязывающий договор купли-продажи природного газа. Так называемый Ямальский контракт был подписан 25 сентября 1996 года, срок его действия истекает 31 декабря 2022 года.

Об этом пишет "Польское радио".

В декларации PGNiG написано, что поставки из России заменят сжиженным природным газа и топливом из других регионов.

В первом полугодии 2019 года Польша сократила закупки российского газа на 28% до 4,3 млрд кубометров. После 2022 года, когда закончится действие контракта с Газпромом, польская госкомпания собирается значительно увеличить поставки СПГ из США.

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