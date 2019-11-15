Во Франции сильные снегопады обесточили 300 тыс. домов

Из-за непогоды погиб как минимум один человек, еще один был травмирован.

На юго-востоке Франции в регионе Рона-Альпы из-за сильных снегопадов без электричества остались 300 тысяч домов, также было нарушено железнодорожное сообщение. Как минимум один человек погиб вследствие непогоды, пишет France 24.

63-летний мужчина с товарищем пытался убрать упавшее под тяжестью снега дерево с дороги, но в это время прямо на него рухнуло еще одно дерево. Из-за этого также был травмирован 27-летний мужчина.

Перебои с электричеством произошли в департаментах Ардеш, Рон, Изер и Дром. В них и еще нескольких департаментах объявлен оранжевый уровень опасности.

Префектура Изера призвала жителей отказаться от любых поездок, не заниматься уборкой снега и восстановлением телевизионных антенн на крыше, чтобы еще больше не подвергать себя опасности. В Луаре отменили курсирование всех школьных автобусов, однако занятия идут по расписанию.

По оценкам синоптиков, в ближайшее время снегопад не прекратится - в ночь с 15 на 16 ноября ожидается выпадение еще 20-30 см снега. Сообщается также, что это самые сильные снегопады во Франции за последние 20 лет.

🔴#Neige et #pluie mêlée à Bourg-de-Péage en région Rhône-Alpes ! Prudence sur les routes ! Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, des restrictions de circulation ont été émises pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes ce midi.

Crédit 🎞️ leon_r_fr pic.twitter.com/9xGD4wRdzw — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 14, 2019

Напомним, в ночь с 12 на 13 ноября в Венеции произошло самое сильное за последние 50 лет наводнение. Уровень воды достиг 187 сантиметров, погибли как минимум два человека.