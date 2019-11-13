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Трамп поговорит с Эрдоганом о российских системах С-400 и американских истребителях F-35

Лидеры стран проводят переговоры в Белом доме.

Трамп поговорит с Эрдоганом о российских системах С-400 и американских истребителях F-35
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров с президентом Турции Реджпом Тайипом Эрдоганом в Белом доме будет обсуждаться вопрос предоставления Турции вооружений.

"Мы поговорим о российских системах С-400 и об американских истребителях F-35", - сказал президент США в ходе встречи в Белом доме.

Он добавил, что США также обсуждают с Турцией вопросы торговых взаимоотношений.

"Если посмотреть на баланс, то у нас довольно низкий уровень торговли с Турцией. Они производят потрясающую продукцию. У нас она вообще самая лучшая в мире. На самом деле мы планируем существенно расширить наши торговые взаимосвязи. Думаю, мы сможем подойти к показателю в 100 млрд долларов против 20, которые сейчас имеются. Подобное решение позитивно откликнется как для нас, так и для Турции", - отметил Трамп.

Напомним, в середине сентября Турция получила вторую батарею российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

В начале июня 2019 года постоянный представитель США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявил, что Турция должна сделать выбор между российскими ЗРК С-400 и американскими истребителями F-35. В США опасаются, что одновременное использование российского и американского оружия позволит Москве получить доступ к секретной информации о новых F-35.

Однако, в ходе встречи на саммите G-20 в конце того же месяца президент Дональд Трамп пообещал не наказывать Анкару за покупку С-400 у России.

Газета Washington Post ранее сообщала, что Трамп на прошлой неделе предложил Эрдогану "торговую сделку на $100 млрд и обходной путь, который позволит избежать санкций США в связи с покупкой Турцией российских ЗРК С-400".

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