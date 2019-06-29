​Эрдоган: Трамп пообещал не вводить санкции против Турции за С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Осаке заявил, что Вашингтон не будет вводить санкции против Анкары за покупку зенитно-ракетных комплексов С-400 у России.

Турецкое агентство "Анадолу" со слов Эрдогана пишет, что контракт на поставку С-400 находится уже на стадии поставки и от него нельзя отказаться.

"Контракт с Россией на закупку ЗРК С-400 находится на стадии поставки. Контракт на стадии поставки отвергнуть нельзя. Подобный шаг не подобает такой стране, как Турция. Во времена президентства Обамы Турция сделала попытку приобрести в США ЗРК Patriot. К сожалению, Вашингтон не поддержал эту инициативу", - сказал Эрдоган.

По словам главы государства, в ходе его встречи с президентом США обсуждался вопрос возможных санкций, и Трамп заявил, что этого не произойдет.

"Помимо приобретения российских С-400, Турция в настоящее время закупает в США самолеты Boeing компании Lockheed Martin. Речь идет о покупке 100 самолетов Boeing у Lockheed Martin. В мире, где существует свободная рыночная экономика, необходимо предпринимать шаги в соответствии с этими критериями. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что Турция является стратегическим партнером США. Никто не может вмешиваться в суверенные права Турции, и все знают об этом", - сказал Эрдоган.

Говоря о реализации проекта по F35, президент сообщил, что Турция уже выплатила США 1,4 миллиарда долларов.

"Мы получили четыре истребителя F-35, произведенные совместными усилиями. Анкара ожидает получить еще 116 таких истребителей. Оплата за них вносится по оговоренному плану, и выплаты уже сделаны. Некоторые звучащие в США заявления не совпадают с подходом президента Трампа. Считаю, что это не помешает нашим двусторонним отношениям, и мы решительно будем следовать в этом направлении", - сказал Эрдоган.

Постоянный представитель США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон меньше месяца назад сказал, что Турция должна сделать выбор между российскими ЗРК С-400 и американскими истребителями F-35.

Напомним, Турция приобретает у России четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Эта сделка вызвала беспокойство на Западе, поскольку Турция является членом НАТО, а российские системы противовоздушного оружия не могут быть интегрированы в оборону Альянса.