США снимут блокаду с китайского концерна Huawei

США прекратят технологическую блокаду китайского телекоммуникационного концерна Huawei - одного из крупнейших поставщиков оборудования для мобильных сетей и второго по величине в мире производителя смартфонов.

"Я согласился вновь разрешить продажу технологических продуктов Huawei", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам саммита стран "Большой двадцатки" в Осаке в субботу, 29 июня, передает Немецкая волна.

Соответствующее обещание Трамп дал председателю КНР Си Цзиньпину во время личной встречи на полях саммита.

Президент США отметил, что американские компании, которые поставляют Huawei комплектующие, были недовольны запретом на сотрудничество с этим китайским концерном.

По словам американского лидера, окончательно вопрос о Huawei должен быть решен на торговых переговорах между США и Китаем.

В мае 2019 года Трамп внес Huawei в черный список, объявив его угрозой для безопасности США. Власти США считают, что Китай через оборудование для сетей 5G, которые поставляет в том числе и Huawei, занимается шпионажем.

Сообщалось, что Huawei ожидает потери $30 млрд выручки из-за санкций США.

Напомним, на встрече в Осаке Трамп и Си Цзиньпин договорились возобновить торговый диалог между США и Китаем.