Путин заявил, что обсуждал освобождение украинских моряков на встрече с Трампом

По его словам, Трамп сделал эту тему "приоритетной" в ходе их общения на саммите G20.

Трамп с Путиным во время саммита G20 в Японии, июнь 2019

Президент России Владимир Путин заявил, что обсуждал вопрос освобождения украинских моряков с президентом США Дональдом Трампом во время двусторонних переговоров на саммите "Большой двадцатки" в Японии. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита в Осаке, передает УНИАН.

"Эта тема поднималась. Я уже не помню, на обеде или в ходе нашей встречи, но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на G20. Говорили, естественно, и по другим проблемам, но эта тема тоже поднималась", - сказал Путин.

"Мы объяснили, что там происходит. Говорили на эту тему. Решения пока нет", - заявил он.

Вчера сообщалось, что на вопрос представителей СМИ о том, говорили ли они с Путиным о захваченных украинских судах и моряках, Трамп ответил: "Мы не обсуждали это".

Встреча Путина и Трампа в Осаке продолжалась 1 час 20 минут. По окончанию переговоров в Белом доме заявили, что Трамп и Путин обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине, и "оба согласились, что улучшение отношений - в интересах обеих стран и всего мира".

Саммит "Большой двадцатки" начался 28 июня в японском городе Осаки. Лидеры стран в течение двух дней обсуждали состояние мировой экономики, торговые конфликты, проблемы климата и кризис в Персидском заливе.

Последний раз переговоры двух лидеров проходили в июле прошлого года в Хельсинки. После этого отношения Москвы и Вашингтона ухудшились.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Трибунал обязал в течение месяца отчитаться о выполнении решения.

25 июня МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации, в которой содержалось предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД назвал это предложение России неприемлемым и отклонил.

После этого президент Владимир Зеленский провел нервный брифинг, во время которого набросился на министра иностранных дел Павла Климкина. По данным "Европейской правды", освобождение украинских моряков входило в часть плана по возвращению российской делегации в ПАСЕ, о котором страны Запада и Россия договорились за спиной Украины.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал предложение России по моряках ловушкой.