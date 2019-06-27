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В Казахстане закончили очищать улицы от снарядов после пожара в военной части

Завтра жители начнут возвращаться в дома.

В Казахстане закончили очищать улицы от снарядов после пожара в военной части
Фото: скриншот видео

Очаги пожара на территории военной части в городе Арысь в Казахстане ликвидированы. Об этом сообщили местные власти, пишет "Тенгриньюс".

"По словам местных властей, нынешняя ситуация в Арысь полностью взята под контроль. Очаги пожара ликвидированы. Поводов для беспокойства нет", - сказано в сообщении.

В городе закончили очистку улиц от снарядов и дезинфекции территории, и теперь там безопасно. Возвращение жителей в город начнут завтра утром.

Город разделен на 17 секторов, за каждым закреплены специалисты, помогающие организовать возвращение жителей.

В ходе масштабной благотворительной акции здесь собрано 150 тонн продовольствия.

Напомним, 24 июня в Казахстане на территории воинской части начался пожар, вследствие которого начали взрываться снаряды. Из-за этого началась эвакуация населения. В результате взрывов погибли двое военных и один местных житель, в больницу обратились около 70 пострадавших.

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