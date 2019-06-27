В аэропорту Нижнеангарска в Бурятии совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". В результате погибли два человека, еще 22 пострадали.

Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что у лайнера, который направлялся в Улан-Удэ, в воздухе отказал один из двигателей, после посадки самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в одно из сооружений и загорелся.

Как сообщил пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев, пассажиры на борту выжили - были спасены 42 взрослых и один ребенок. Погибли командир и бортмеханик экипажа.

Позже появилась информация, что самолет после крушения получил критические повреждения и сгорел.

Фото: baikal-daily.ru

Напомним, 5 мая Superjet-100, выполняя рейс "Аэрофлота" Москва - Мурманск, вскоре после взлета попал в грозу, у него, вероятно, попала молния. Самолет развернулся и совершил аварийную посадку в "Шереметьево" - с полными баками. При жесткой посадке у самолета был пробит бак с топливом и начался пожар. В результате погиб 41 человек из 78, находившихся на борту.