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Волкер: вернув Россию в ПАСЕ, Совет Европы отказался от своих принципов

"Грустно, что Совет Европы отказывается от собственных принципов по защите прав человека".

Волкер: вернув Россию в ПАСЕ, Совет Европы отказался от своих принципов
Курт Волкер
Фото: twitter

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер прокомментировали возвращение России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.

Об этом он написал в своем Twitter.

Волкер выразил сожаление из-за возвращения делегации РФ в сессионный зал ПАСЕ без выполнения каких-либо условий.

"Грустно, что Совет Европы отказывается от собственных принципов по защите прав человека", - написал Волкер.

Напомним, ночью 25 июня ПАСЕ проголосовала за возвращение России в Совет Европы. Президент Владимир Зеленский заявил о своем разочаровании относительно данного решения.

В знак протеста украинская делегация покинула зал заседания ПАСЕ. А депутат Алексей Гончаренко заявил, что делегация обращается в Раду с просьбой срочно рассмотреть вопрос прекращения ее участия в работе Ассамблеи.

Делегация РФ в ПАСЕ была лишена основных полномочий в 2014 году. На заседании 9 октября 2018 года как и в 2017 году, ПАСЕ не стала возвращать России право голоса и отложила этот вопрос на 2019 год. В апреле 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы", которая изначально имела целью снятия санкционного давления с РФ.

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