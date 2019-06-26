Волкер: вернув Россию в ПАСЕ, Совет Европы отказался от своих принципов

"Грустно, что Совет Европы отказывается от собственных принципов по защите прав человека".

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер прокомментировали возвращение России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.

Об этом он написал в своем Twitter.

Волкер выразил сожаление из-за возвращения делегации РФ в сессионный зал ПАСЕ без выполнения каких-либо условий.

"Грустно, что Совет Европы отказывается от собственных принципов по защите прав человека", - написал Волкер.

Напомним, ночью 25 июня ПАСЕ проголосовала за возвращение России в Совет Европы. Президент Владимир Зеленский заявил о своем разочаровании относительно данного решения.

В знак протеста украинская делегация покинула зал заседания ПАСЕ. А депутат Алексей Гончаренко заявил, что делегация обращается в Раду с просьбой срочно рассмотреть вопрос прекращения ее участия в работе Ассамблеи.

Делегация РФ в ПАСЕ была лишена основных полномочий в 2014 году. На заседании 9 октября 2018 года как и в 2017 году, ПАСЕ не стала возвращать России право голоса и отложила этот вопрос на 2019 год. В апреле 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы", которая изначально имела целью снятия санкционного давления с РФ.