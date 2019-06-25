В Армении в третий раз арестовали экс-президента Кочаряна

Апелляционный суд Армении отменил смягчение меры пресечения бывшему президенту страны Роберту Кочаряну и издал ордер на его арест. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свою московскую редакцию.

Кочарян вышел из-под стражи только в мае под поручительство лидеров Нагорного Карабаха. Сейчас прокуратура добилась удовлетворения жалобы, и экс-президент снова взят под стражу. Кроме того, суд отменил решение о приостановке дела в отношении Кочаряна и направил материалы на доследование.

Кочаряна обвиняют в причастности к свержению конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере. Бывший президент утверждает, что его дело политически мотивировано и инициировано для того, чтобы не допустить его на ближайшие выборы.

Напомним, Кочарян был президентом Армении в 1998-2008 годах. После окончания второго президентского срока он вошел в совет директоров российской инвестиционной компании "АФК Система". В июле 2018 года, вскоре после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна, он был арестован, но спустя месяц освобожден из-под стражи.