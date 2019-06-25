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В России по обвинению в шпионаже посадили гражданина Польши

Мариана Радзаевски обвинили в попытке купить комплектующие к С-300.

В России по обвинению в шпионаже посадили гражданина Польши
Фото: ЦОС ФСБ РФ

Московский суд 25 июня приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Польши Мариана Радзаевски. Его признали виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Как сообщает "Интерфакс", суд проходил в закрытом режиме, потому что материалы дела засекретили.

По версии следствия, Радзаевски пытался пытался организовать вывоз в Польшу продукции военного назначения, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.

Он якобы искал возможность получить секретные комплектующие противовоздушного комплекса С-300. Сотрудники ФСБ задержали его с поличным при попытки сделки. Дело Радзаевски вели следователи УФСБ по Москве и Московской области.

Радзаевски вину не признал.

Из материалов суда следует, что он находился под стражей по меньшей мере с 21 апреля 2018 года, тогда его решил арестовать Мещанский суд Москвы. Известно также, что Радзаевски 42 года, он индивидуальный предприниматель в фирме "Автотранс" из Белостока, у него шестеро малолетних детей.

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