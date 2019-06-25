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Футболисты "Ворсклы" флеш-мобом поддержали Грузию

Полтавчане поддержали Арно Гиоргадзе.

Игроки полтавской "Ворсклы" поддержали грузинского легионера команды Андро Гиоргадзе, который разместил в своем Instagram фото игроков и персонала клуба с плакатом, на котором написано: "20% моей страны оккупированы Россией".

Напомним, футболисты нескольких грузинских клубов вышли на матчи чемпионата Грузии в футболках с лозунгами, направленными против РФ.

Антироссийские демонстрации в Грузии были спровоцированы выступлением депутатов из России в грузинском парламенте в рамках Межпарламентской ассамблеи православия.

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