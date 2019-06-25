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Месси на Копа Америка-2019 отметился чудовищным промахом

И у великих бывают "затмения".

Месси на Копа Америка-2019 отметился чудовищным промахом
Лионель Месси
Фото: EPA/UPG

На Копа Америка-2019 определились все команды, которые вышли в 1/4 финала.

Одной из таких команд стала сборная Аргентины, которая в своем заключительном поединке группового этапа добыла столь нужную для выхода в четвертьфинал победу.

Соперником La Albiceleste была приглашенная на турнир национальная команда Катара.

Двукратные чемпионы мира благодаря голам Лаутаро Мартинеса (4-я минута) и Серхио Агуэро (82) выиграли этот поединок 2:0 и со второго места в группе вышли в плей-офф.

В одном из эпизодов капитан команды Лионель Месси отметился несвойственным для него чудовищным промахом, который вызвал улыбку даже у самого Лео.

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