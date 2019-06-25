На Копа Америка-2019 определились все команды, которые вышли в 1/4 финала.
Одной из таких команд стала сборная Аргентины, которая в своем заключительном поединке группового этапа добыла столь нужную для выхода в четвертьфинал победу.
Соперником La Albiceleste была приглашенная на турнир национальная команда Катара.
Двукратные чемпионы мира благодаря голам Лаутаро Мартинеса (4-я минута) и Серхио Агуэро (82) выиграли этот поединок 2:0 и со второго места в группе вышли в плей-офф.
В одном из эпизодов капитан команды Лионель Месси отметился несвойственным для него чудовищным промахом, который вызвал улыбку даже у самого Лео.
#CopaAmerica— Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) 23 июня 2019 г.
¡¡¡LO QUE ACABA DE FALLAR MESSI!!!#Qatar 🇶🇦0-1🇦🇷 #Argentina
72’⏰
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