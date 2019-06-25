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Игрок "Шахтера" согласовал личный контракт с "Ромой", - СМИ

Исмаили может отправиться по стопам своего бывшего коуча.

Игрок "Шахтера" согласовал личный контракт с "Ромой", - СМИ
Исмаили
Фото: video.shakhtar.com

Левый защитник донецкого "Шахтера" Исмаили Гонсалвес душ Сантуш, более известный, как Исмаили может сменить клубную прописку в летнее межсезонье, сообщает Tuttomercatoweb.

В услугах 29-летнего бразильца заинтересована "Рома", которую недавно возглавил экс-наставник "горняков" Паулу Фонсека.

Исмаили дал согласие на переход в стан "волков" и теперь осталось договориться клубам.

Однако главной проблемой заключения сделки являются финансовые запросы "Шахтера".

Донецкий клуб готов отпустить бразильца за 50 млн евро, тогда как "Рома" готова заплатить не более 20 млн.

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