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Дарио Срна возвращается в "Шахтер", - СМИ

Хорват займет должность в руководстве клуба.

Дарио Срна возвращается в "Шахтер", - СМИ
Дарио Срна
Фото: sovsport.ru

Экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна в скором времени вернется в клуб и займет должность в менеджменте "горняков", сообщает football.ua.

Напомним, прошедший сезон 37-летний хорват провел в "Кальяри" (28 матчей во всех турнирах), а по его завершении простился с командой из столицы острова Сардиния.

У него были варианты продолжить карьеру в Италии, в том числе в "Роме", которую возглавил экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.

Но Дарио выбрал вариант с камбэком в "Шахтер", где он займет, по всей видимости, должность спортивного директора, либо же присоединится к тренерскому штабу Луиша Каштру.

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