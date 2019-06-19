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На Копа Америка бразильцы не смогли обыграть Венесуэлу, забив трижды: в этом им "помог" VAR

Бразильцы остались лидерами группы.

Один из &quot;героев&quot; матча Хулио Баскуньян
Фото: EPA/UPG
Один из "героев" матча Хулио Баскуньян
Стартовал второй тур Копа Америка-2019

Хозяева турнира – бразильцы не смогли распечатать ворота сборной Венесуэлы и матч завершился безголевой ничьей.

Правда, своеобразныv хет-триком пентакампеоны все-таки отметились, но все три гола были отменены чилийской бригадой судей во главе с Хулио Баскуньяном, причем дважды при помощи VAR. 

В конце первого тайма Роберту Фирмину забил гол, но перед этим, по мнению арбитра, нарушил правила. Также бразильцы дважды по ходу второго тайма отправляли мяч в сетку ворот соперника - сначала Габриэл Жезус, а затем Филиппе Коутинью, но оба гола были отменены после просмотра повтора из-за офсайда.

Особенно странным было решение чилийского рефери с отмененным голом Коутиньо.

После двух туров в группе А двоевластие – по 4 очка набрали команды Бразилии и Перу, которым и встречаться в очном поединке в заключительном матче.

Венесуэла набрала 2 очка и будет встречаться с Боливией, которая очков на турнире еще не набрала.

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