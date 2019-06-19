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В матче чемпионата Европы по футболу (U-21) Англия – Франция всё решил нелепый автогол на 90+5 минуте

Эрон Уан-Биссака отметился результативным действием.

В матче чемпионата Европы по футболу (U-21) Англия – Франция всё решил нелепый автогол на 90+5 минуте
Герой эпизода Эрон Уан-Биссака (слева)
Фото: EPA/UPG

В финальном турнире чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд (U-21), который проходит на полях Италии и Сан-Марино, в матче группы С сошлись непримиримые соперники – сборные Англии и Франции.

Вначале на поле доминировали англичане, которые и открыли счет в матче – отличился центральный полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден 1:0.

Однако с удалением игрока "Лестера" Хамза Чаудри на 63-й минуте французы взяли поединок под контроль.

Особенно тяжелыми для англичан выдались последние четверть часа игрового времени.

Сборной Англии удавалось до предпоследней минуты сдерживать непрекращающиеся атаки соперника. Но все же Жонатану Иконе удалось счет сравнять 1:1. А на пятой компенсированной минуте эффектную точку в этом поединке поставил правый защитник англичан Эрон Уан-Биссака. Игрок "Кристал Пэлас" в суматохе вколотил мяч под перекладину собственных ворот 1:2.

Добавим, что Биссака является одной из главных целей "Манчестер Юнайтед" в летнюю трансферную кампанию. "Красные дьяволы" сделали предложение "орлам" в размере 50 млн фунтов.

Однако, клуб с "Селхерст Парк" эта сумма не впечатлила.

Еще пара таких срезок от Эрона и "Кристал Пэлас" отдаст своего воспитанника бесплатно.

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