Фото: premierleague.com Эндрос Таунсенд

27-летний футболист отличился на 35-й минуте выездного матча с "Манчестер Сити". Его гол в 18-м туре помог "орлам" нанести будущим чемпионам Англии-2019 единственное домашнее поражение в чемпионате (2:3).

😍 It just keeps getting better... pic.twitter.com/9hTg7GJPsw — Crystal Palace F.C. (@CPFC) 21 мая 2019 г.

Победителя выбрали с помощью голосования из числа игроков, чьи голы были признаны лучшими за календарный месяц.

В список номинантов входили: Жан-Микаэль Сери ("Фулхэм", август), Дэниэл Старридж ("Ливерпуль", сентябрь), Аарон Рэм си ("Арсенал", октябрь), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм", ноябрь), Андрос Таунсенд ("Кристал Пэлас", декабрь), Андре Шюррле ("Фулхэм", январь), Фабиан Шер ("Ньюкасл", февраль), Антони Кноккарт ("Брайтон", март), Эден Азар ("Челси", апрель) и Венсан Компани ("Манчестер Сити", май).