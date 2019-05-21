Присяга президента: «было весело». Но не всем
Присяга президента: «было весело». Но не всем
Дипломатическим советником Зеленского может стать Елена Зеркаль, а главой МИД Вадим Пристайко
Дипломатическим советником Зеленского может стать Елена Зеркаль, а главой МИД Вадим Пристайко
​Ляшко устроил скандал в АП из-за запрета снимать на телефон переговоры с Зеленским
​Ляшко устроил скандал в АП из-за запрета снимать на телефон переговоры с Зеленским
"Оппоблок" призвал Зеленского разблокировать захваченный РФ Донбасс
"Оппоблок" призвал Зеленского разблокировать захваченный РФ Донбасс
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Администрацию президента возглавил Богдан (обновлено)
Администрацию президента возглавил Богдан (обновлено)
В СБУ могут вернуться кадры Хорошковского?
В СБУ могут вернуться кадры Хорошковского?
ГлавнаяСпорт

Гол футболиста "Кристал Пэлас" признан самым красивым голом сезона в Английской Премьер-Лиге

Эндрос Таунсенд впервые удостоился такой награды.

Эндрос Таунсенд
Фото: premierleague.com
Эндрос Таунсенд
Полузащитник "Кристал Пэлас" Эндрос Таунсенд стал автором самого красивого гола чемпионата Англии, сообщается на официальном сайте Английской Премьер-Лиги.

27-летний футболист отличился на 35-й минуте выездного матча с "Манчестер Сити". Его гол в 18-м туре помог "орлам" нанести будущим чемпионам Англии-2019 единственное домашнее поражение в чемпионате (2:3).

Победителя выбрали с помощью голосования из числа игроков, чьи голы были признаны лучшими за календарный месяц.

В список номинантов входили: Жан-Микаэль Сери ("Фулхэм", август), Дэниэл Старридж ("Ливерпуль", сентябрь), Аарон Рэм си ("Арсенал", октябрь), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм", ноябрь), Андрос Таунсенд ("Кристал Пэлас", декабрь), Андре Шюррле ("Фулхэм", январь), Фабиан Шер ("Ньюкасл", февраль), Антони Кноккарт ("Брайтон", март), Эден Азар ("Челси", апрель) и Венсан Компани ("Манчестер Сити", май).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также