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Легендарный итальянский певец выступил на свадьбе у экс-игрока "Шахтера"

Генрих Мхитарян женился.

Легендарный итальянский певец выступил на свадьбе у экс-игрока "Шахтера"
Генрих Мхитарян
Фото: tsn.ua

Экс-футболист донецкого "Шахтера" Генрих Мхитарян, ныне защищающий цвета лондонского "Арсенала" связал свою жизнь брачными узами с Бетти Варданян.

Свадебная церемония игрока сборной Армении прошла на острове Сан-Ладзаро (Святого Лазаря) близ Венеции, который считается одним из мировых центров армянской культуры.

Гостем на церемонии был легендарный итальянский певец Аль Бано, который исполнил свои хиты, такие, как Felicita, Liberta, Tu soltanto tu, Sharazan и др.

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