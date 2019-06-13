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Фонсека в "Роме" может воссоединиться с нынешним игроком "Манчестер Юнайтед"

Паулу Фонсека заинтересован в трансфере Фреда.

Фонсека в "Роме" может воссоединиться с нынешним игроком "Манчестер Юнайтед"
Фред
Фото: EPA/UPG

Новый главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека заинтересован в услугах хавбека "Манчестер Юнайтед" Фреде, сообщает Il Romanista.

Накануне Фонсека провел встречу со спортивным директором клуба Джанлукой Петраки, на которой обсуждались основополагающие вопросы ближайшей трансферной кампании Giallorossi, уточняет издание.

Первое имя в шорт-листе португальского специалиста значится бразилец Фред, с которым Паулу работал в свои первые 2 года в "Шахтере".

При этом отмечается, что Фреду нынешний главный тренер "Ромы" определяет на поле роль, которую он считает основополагающей для судьбы своей любимой схемы "четыре-два-три-один".

Напомним, Фред был продан прошлым летом в "Манчестер Юнайтед" за 58 млн фунтов.

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