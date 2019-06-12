Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе признался, что год назад мог оказаться на улице от безденежья

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Энди Руис признался, что год назад мог уйти из бокса из-за отсутствия денег.

"Я счастлив. Год назад я хотел уйти из бокса, у меня не было денег. Но мне не хотелось жить на улице, - приводит слова Руиса BoxingScene. - В юности я занимался плохими вещами с друзьями. Отцу приходилось искать меня на улицах и тащить на тренировки. Бокс помог мне не остаться на улице, не попасть в беду. Я достиг всего благодаря боксу и отцу", - отметил Руис.

"Планы на будущее? Сперва я должен провести реванш с Джошуа. Бой с Уайлдером? Он хороший боец, очень сильно бьёт. Но нужно идти шаг за шагом", - цитирует Энди издание.

1 июня Руис вопреки всем прогнозам нанес поражение на тот момент непобежденному чемпиону мира Энтони Джошуа. Бой был остановлен в седьмом раунде после того, как Джошуа в четвертый раз побывал в нокдауне.