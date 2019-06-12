Сборная Украины в меньшинстве обыграла своих сверстников из Италии 1:0 и впервые в своей истории достигла финала молодежного ЧМ.
Единственный гол в середине второго тайма с подачи защитника донецкого "Шахтера" Ефима Конопли забил хавбек киевского "Динамо" Сергей Булеца.
Konoplia ➡️ Buletsa ➡️ ⚽️🥅— FIFA.com (@FIFAcom) 11 июня 2019 г.
The goal that sealed 🇺🇦 @FFUKRAINE's first trip to the #U20WC final 👌 pic.twitter.com/bX7gcfyEF7
Однако по подсказке видеопомощника рефери Сампайо Вилтона гол был отменен.
15 июня в Лодзи сборная Украины в финале встретится с победителем встречи Эквадор - Республики Корея.
Напомним, на групповой стадии нынешнего чемпионата украинцы победили своих сверстников из США (2:1), Катара (1:0) и сыграли в ничью с командой Нигерии (1:1). В 1/8 финала украинцы разгромили сборную Панамы (4:1), а в четвертьфинале обыграли команду Колумбии (1:0).
Обновление. Обзор матча Украина - Италия - на официальном сайте ФИФА.
В финале наши парни сразятся с командой Южной Кореи, которая с аналогичным счетом обыграла сверстников из Эквадора.
Обзор матча Эквадор - Южная Корея - на официальном сайте ФИФА.