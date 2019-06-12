Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции (обновлено)
Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции (обновлено)
Главой Службы внешней разведки стал нардеп от "Батькивщины" Бухарев
Главой Службы внешней разведки стал нардеп от "Батькивщины" Бухарев
​Зеленский выступил в КСУ в поддержку роспуска Рады и покинул зал
​Зеленский выступил в КСУ в поддержку роспуска Рады и покинул зал
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Операція “захоплення”: як блогери з “Демсокири” взяли під контроль Раду громадського контролю НАБУ
Операція “захоплення”: як блогери з “Демсокири” взяли під контроль Раду громадського контролю НАБУ
Зеленский предложил на пост главы МИД Вадима Пристайко
Зеленский предложил на пост главы МИД Вадима Пристайко
Зеленский начал увольнять губернаторов (обновлено)
Зеленский начал увольнять губернаторов (обновлено)
Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
ГлавнаяСпорт

Сборная Украины вышла в финал молодежного Чемпионата мира (обновлено)

Украинцы доигрывали матч со сборной Италии в меньшинстве.

Молодежная сборная Украина
Фото: EPA/UPG
Молодежная сборная Украина
В польском городе Гдыня состоялся первый полуфинальный матч Чемпионата мира по футболу (U-20).

Сборная Украины в меньшинстве обыграла своих сверстников из Италии 1:0 и впервые в своей истории достигла финала молодежного ЧМ.

Единственный гол в середине второго тайма с подачи защитника донецкого "Шахтера" Ефима Конопли забил хавбек киевского "Динамо" Сергей Булеца.

Сергей Булеца
Фото: fifa.com
Сергей Булеца
На 79-й минуте за вторую желтую карточку бразильский арбитр Рафаэль Клаус удалил с поля динамовского защитника Дениса Попова. Таким образом, украинцы доигрывали матч в меньшинстве.

Фото: ФИФА
Стоит добавить, что итальянцы на 90+2 минуте забили ответный гол и рефери засчитал взятие ворот Андрея Лунина. 

Однако по подсказке видеопомощника рефери Сампайо Вилтона гол был отменен.

15 июня в Лодзи сборная Украины в финале встретится с победителем встречи Эквадор - Республики Корея.

Напомним, на групповой стадии нынешнего чемпионата украинцы победили своих сверстников из США (2:1), Катара (1:0) и сыграли в ничью с командой Нигерии (1:1). В 1/8 финала украинцы разгромили сборную Панамы (4:1), а в четвертьфинале обыграли команду Колумбии (1:0).

Обновление. Обзор матча Украина - Италия - на официальном сайте ФИФА.

В финале наши парни сразятся с командой Южной Кореи, которая с аналогичным счетом обыграла сверстников из Эквадора.

Обзор матча Эквадор - Южная Корея - на официальном сайте ФИФА.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также