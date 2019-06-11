У руля "Челси" может стать тренер, который ранее уже возглавлял "пенсионеров", - СМИ

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес может вернуться в "Челси", сообщает Tuttosport.

Владелец лондонского клуба Роман Абрамович не собирается отпускать нынешнего главного тренера Маурицио Сарри до тех пор, пока "Челси" не найдет ему замену, отмечает издание.

И Бенитес является тем "ключом", который может разблокировать переход Сарри в "Ювентус".

Соответствующие перестановки в "Челси" ожидаются в течение ближайших 48 часов, утверждает издание.

Напомним, 59-летний Бенитес уже возглавлял с 2012 по 2013 годы "Челси". Под его руководством "Челси" стал победителем Лиги Европы, обыграв в финале в Амстердаме "Бенфику" 2:1..