Фото: EPA/UPG Сборная Турции

В матче 3-го тура отборочного цикла Евро-2020 в группе Н сборная Турции принимала чемпионов мира – команду Франции.

Матч завершился оглушительным поражением подопечных Дидье Дешама 0:2.

Оба мяча были забиты в первом тайме. Счет открыл на 30-й минуте Каан Айхан, а через 10 минут удвоил преимущество турков Дженгиз Ундер.

Сборная Франции играла в сильнейшем составе, однако за весь матч не сумела нанести ни одного удара в створ ворот, которые защищал Мерт Гюнок.

После трех туров сборная Турции набрала 100-процентный результат.

На втором и третьем месте расположились французы и исландцы, у которых в активе по 6 очков.

Обзор матча Турция - Франция.