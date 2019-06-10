Матч завершился оглушительным поражением подопечных Дидье Дешама 0:2.
Оба мяча были забиты в первом тайме. Счет открыл на 30-й минуте Каан Айхан, а через 10 минут удвоил преимущество турков Дженгиз Ундер.
Сборная Франции играла в сильнейшем составе, однако за весь матч не сумела нанести ни одного удара в створ ворот, которые защищал Мерт Гюнок.
После трех туров сборная Турции набрала 100-процентный результат.
На втором и третьем месте расположились французы и исландцы, у которых в активе по 6 очков.