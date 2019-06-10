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В матче отбора Евро-2020 чемпион мира сборная Франции сенсационно уступили туркам

Сборная Франции была бита в городе Конья.

Сборная Турции
Фото: EPA/UPG
Сборная Турции
В матче 3-го тура отборочного цикла Евро-2020 в группе Н сборная Турции принимала чемпионов мира – команду Франции.

Матч завершился оглушительным поражением подопечных Дидье Дешама 0:2.

Оба мяча были забиты в первом тайме. Счет открыл на 30-й минуте Каан Айхан, а через 10 минут удвоил преимущество турков Дженгиз Ундер.

Сборная Франции играла в сильнейшем составе, однако за весь матч не сумела нанести ни одного удара в створ ворот, которые защищал Мерт Гюнок.

После трех туров сборная Турции набрала 100-процентный результат.

На втором и третьем месте расположились французы и исландцы, у которых в активе по 6 очков.

Обзор матча Турция - Франция.

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