В чемпионате мира в классе машин Формула-1 состоялся 7-й этап.

На искусственном острове Нотр-Дам в Монреале прошла гонка Гран-При Канады.

Впервые в сезоне первым финишную черту пересек болид лидера "Скудерии Феррари", 4-кратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

Вторым, с отставанием в 1,4 сек. от лидера, на финише был 5-кратный чемпион мира, лидер текущего сезона и команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон.

Однако, именно британец стал официальным победителем гонки.

Дело в том, что на 48-м круге Себастьян, который лидировал в гонке, ошибся на торможении, вылетел на траву, а вернувшись на трассу жестко заблокировал преследовавшего его Льюиса. Стюарды приняли инцидент на рассмотрение, и через некоторое время вынесли вердикт: наказать Феттеля в итоговом протоколе прибавкой пяти секунд.

Т.е. немцу, для того, чтобы выиграть гонку, нужно было опередить Хэмилтона более, чем на 5 сек.

Себастьян опередил только на полторы.

Добавим, что третьим к финишу доехал партнер Феттеля по "Феррари", монегаск Шарль Леклер.

После победы в Канаде Хэмилтон до 29 очков упрочил свое лидерство в личном зачете над идущим вторым, партнером по "Мерседес" Валттери Боттасом.

Феттель набрал сотое очко и отстает от Льюиса на 62 очка.

Отметим, что перед церемонией подиума немецкий пилот устроил протест. Себастьян решил не ставить свой болид под подиумом и сперва удалился в моторхоум своей команды.

После этого он возвратился, однако перед тем, как пойти в комнату ожидания к Льюису и Шарлю, немец начал переставлять таблички перед болидами с местами призеров.

Феттель поставил у болида британца табличку со вторым номером, а с первым установил перед тем местом, где должен был быть его болид.

Положение пилотов в личном зачете чемпионата:

Льюис Хэмилтон – 162 очков Валттери Боттас – 133 Себастьян Феттель – 100 Макс Ферстаппен – 88 Шарль Леклер – 72 Пьер Гасли – 36 Карлос Сайнс-младший – 18 Даниэль Риккардо – 16 Кевин Магнуссен – 14 Серхио Перес – 13 Кими Райкконен – 13 Ландо Норрис – 12 Нико Хюлькенберг – 12 Даниил Квят – 10 Алекс Албон – 7 Ланс Стролл – 6 Ромен Грожан – 2 Антонио Джовинацци – 0 Джордж Расселл – 0 Роберт Кубица – 0

Положение команд в Кубке конструкторов