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В Формуле-1 Феттель финишировал первым в гонке, но Гран-При Канады выиграл Хэмилтон

Льюис Хэмилтон укрепил свои позиции лидера в личном зачете.

В Формуле-1 Феттель финишировал первым в гонке, но Гран-При Канады выиграл Хэмилтон
Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель
Фото: EPA/UPG

В чемпионате мира в классе машин Формула-1 состоялся 7-й этап.

На искусственном острове Нотр-Дам в Монреале прошла гонка Гран-При Канады.

Впервые в сезоне первым финишную черту пересек болид лидера "Скудерии Феррари", 4-кратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

Вторым, с отставанием в 1,4 сек. от лидера, на финише был 5-кратный чемпион мира, лидер текущего сезона и команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон.

Однако, именно британец стал официальным победителем гонки.

Дело в том, что на 48-м круге Себастьян, который лидировал в гонке, ошибся на торможении, вылетел на траву, а вернувшись на трассу жестко заблокировал преследовавшего его Льюиса. Стюарды приняли инцидент на рассмотрение, и через некоторое время вынесли вердикт: наказать Феттеля в итоговом протоколе прибавкой пяти секунд.

Т.е. немцу, для того, чтобы выиграть гонку, нужно было опередить Хэмилтона более, чем на 5 сек.

Себастьян опередил только на полторы.

Добавим, что третьим к финишу доехал партнер Феттеля по "Феррари", монегаск Шарль Леклер.

После победы в Канаде Хэмилтон до 29 очков упрочил свое лидерство в личном зачете над идущим вторым, партнером по "Мерседес" Валттери Боттасом.

Феттель набрал сотое очко и отстает от Льюиса на 62 очка.

Отметим, что перед церемонией подиума немецкий пилот устроил протест. Себастьян решил не ставить свой болид под подиумом и сперва удалился в моторхоум своей команды.

После этого он возвратился, однако перед тем, как пойти в комнату ожидания к Льюису и Шарлю, немец начал переставлять таблички перед болидами с местами призеров.

Феттель поставил у болида британца табличку со вторым номером, а с первым установил перед тем местом, где должен был быть его болид.

Положение пилотов в личном зачете чемпионата:

  1. Льюис Хэмилтон – 162 очков
  2. Валттери Боттас –  133
  3. Себастьян Феттель – 100
  4. Макс Ферстаппен – 88
  5. Шарль Леклер – 72
  6. Пьер Гасли – 36
  7. Карлос Сайнс-младший – 18
  8. Даниэль Риккардо – 16
  9. Кевин Магнуссен – 14
  10. Серхио Перес – 13
  11. Кими Райкконен – 13
  12. Ландо Норрис – 12
  13. Нико Хюлькенберг – 12
  14. Даниил Квят – 10
  15. Алекс Албон – 7
  16. Ланс Стролл – 6
  17. Ромен Грожан – 2
  18. Антонио Джовинацци – 0
  19. Джордж Расселл – 0
  20. Роберт Кубица – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

  1. Мерседес – 295 очков
  2. Феррари – 172
  3. Ред Булл – 124
  4. Макларен – 30
  5. Рено – 28
  6. Рейсинг Пойнт – 19
  7. Торо Россо – 17
  8. Хаас – 16
  9. Альфа Ромео – 13
  10. Уильямс – 0
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