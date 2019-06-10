В чемпионате мира в классе машин Формула-1 состоялся 7-й этап.
На искусственном острове Нотр-Дам в Монреале прошла гонка Гран-При Канады.
Впервые в сезоне первым финишную черту пересек болид лидера "Скудерии Феррари", 4-кратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.
Вторым, с отставанием в 1,4 сек. от лидера, на финише был 5-кратный чемпион мира, лидер текущего сезона и команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон.
Однако, именно британец стал официальным победителем гонки.
Дело в том, что на 48-м круге Себастьян, который лидировал в гонке, ошибся на торможении, вылетел на траву, а вернувшись на трассу жестко заблокировал преследовавшего его Льюиса. Стюарды приняли инцидент на рассмотрение, и через некоторое время вынесли вердикт: наказать Феттеля в итоговом протоколе прибавкой пяти секунд.
Себастьян опередил только на полторы.
Добавим, что третьим к финишу доехал партнер Феттеля по "Феррари", монегаск Шарль Леклер.
После победы в Канаде Хэмилтон до 29 очков упрочил свое лидерство в личном зачете над идущим вторым, партнером по "Мерседес" Валттери Боттасом.
Феттель набрал сотое очко и отстает от Льюиса на 62 очка.
Отметим, что перед церемонией подиума немецкий пилот устроил протест. Себастьян решил не ставить свой болид под подиумом и сперва удалился в моторхоум своей команды.
После этого он возвратился, однако перед тем, как пойти в комнату ожидания к Льюису и Шарлю, немец начал переставлять таблички перед болидами с местами призеров.
Parc Ferme... 🔀#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/cJOuT5hnwP— Formula 1 (@F1) 9 июня 2019 г.
Положение пилотов в личном зачете чемпионата:
- Льюис Хэмилтон – 162 очков
- Валттери Боттас – 133
- Себастьян Феттель – 100
- Макс Ферстаппен – 88
- Шарль Леклер – 72
- Пьер Гасли – 36
- Карлос Сайнс-младший – 18
- Даниэль Риккардо – 16
- Кевин Магнуссен – 14
- Серхио Перес – 13
- Кими Райкконен – 13
- Ландо Норрис – 12
- Нико Хюлькенберг – 12
- Даниил Квят – 10
- Алекс Албон – 7
- Ланс Стролл – 6
- Ромен Грожан – 2
- Антонио Джовинацци – 0
- Джордж Расселл – 0
- Роберт Кубица – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
- Мерседес – 295 очков
- Феррари – 172
- Ред Булл – 124
- Макларен – 30
- Рено – 28
- Рейсинг Пойнт – 19
- Торо Россо – 17
- Хаас – 16
- Альфа Ромео – 13
- Уильямс – 0