В чемпионате мира в классе машин Формула-1 на искусственном острове Нотр-Дам в Монреале прошла квалификация Гран-При Канады.

Впервые в сезоне поул-позишн выиграл лидер "Скудерии Феррари", 4-кратный чемпион мира Себастьян Феттель.

Вторым был 5-кратный чемпион мира, лидер текущего сезона и команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон.

Третьим – партнер Феттеля по "Феррари" Шарль Леклер.

Отметим, что во второй части квалификации произошла зрелищная авария.

Уже после окончания сессии, когда гонщики завершали свои последние быстрые круги, Кевин Магнуссен разбил свой HAAS, врезавшись в "Стену чемпионов".

Удар получился сильным, после первого удара неуправляемая машина пересекла трассу и врезалась в барьер с противоположной стороны.

Сессию остановили красными флагами, чтобы убрать обломки. Кевин самостоятельно выбрался из кокпита, его отправили в медицинский центр для проверки.