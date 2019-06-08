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Сборная Украины разгромила Сербию в отборе на Евро-2020

Подопечные Андрея Шевченко во Львове выиграли со счетом 5:0.

Во Львове завершился поединок 3-го тура отбора к Евро-2020 между сборными Украины и Сербии. Подопечные Андрея Шевченко одержали уверенную победу - 5:0.

Голы в ворота соперника забили Виктор Цыганков, 26, 28, Евгений Коноплянка, 46, 75 и Роман Яремчук, 59.

Для главной команды страны текущий поединок стал 17-м во Львове, пишет football.uа. За данное количество сыгранных матчей было одержано 15 побед и 2 поединка сведенных вничью.

В другом поединке отборочной группы В сборная Литвы в Вильнюсе в меньшинстве сыграла вничью с командой Люксембурга - 1:1.

Следующий матч в квалификации Евро-2020 сборная Украины проведет ттакже во Львове. 10 июня подопечные Шевченко встретятся со сборной Люксембурга.

Турнирное положение: Украина - 7 очков (после 3-х игр), Люксембург - 4 (3), Португалия - 2 (2), Сербия - 1 (2), Литва - 1 (2).

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