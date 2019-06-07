"Челси" подал в суд на ФИФА

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) зарегистрировал апелляцию "Челси" на решение Апелляционного комитета ФИФА, сообщается в пресс-релизе CAS.
Напомним, ФИФА запретила "Челси" регистрировать новых футболистов в два ближайших трансферных окна за нарушение правил подписания молодых игроков.
Стоит отметить, что официально лондонский клуб не просил о приостановке трансферного бана, поэтому ближайшим летом "пенсионеры" не смогут подписывать новичков.
Однако, этот факт не помешал "Челси" провести переговоры по продаже своего лидера Эдена Азара в "Реал".