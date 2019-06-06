"Челси" и "Реал" согласовали сумму отступных за Азара

28-летний атакующий полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар продолжит карьеру в мадридском "Реале", сообщает The Telegraph.

При этом трансферная сумма составит 147 млн евр (130 млн фунтов), включая бонусы, уточняет издание.

Осталось только подписать личный контакт Эдена с мадридским клубом.

Чистая сумма трансфера составила 88 млн евро, остальное "Челси" получит в качестве бонусов.

В минувшем сезоне Азар провел за "Челси" 52 матча во всех турнирах, где забил 21 мяч и отдал 17 результативных передач.

Летом следующего года у Эдена заканчивался контракт с "Челси" и продлевать его бельгиец не собирался, поэтому клуб со "Стэмфорд Бридж" был вынужден искать финансовую альтернативу неизбежному уходу Азара.

Стоит добавить, что вложить деньги от продажи своего лидера в покупку новых игроков "пенсионеры" не смогут, т.к. УЕФА наложил на "Челси" запрет на входящие трансферы, сроком на год.