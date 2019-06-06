Генпрокуратура объявила подозрение Ющенко
Генпрокуратура объявила подозрение Ющенко
Техника из ситуационной комнаты осталась в АП и находится на учете Госуправления делами
Техника из ситуационной комнаты осталась в АП и находится на учете Госуправления делами
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
"Оппоблок" сформировал список без людей Ахметова (СПИСОК)
"Оппоблок" сформировал список без людей Ахметова (СПИСОК)
КС отменил победы НАБУ в судах на 5 млрд по иску завода Коломойского, - источник
КС отменил победы НАБУ в судах на 5 млрд по иску завода Коломойского, - источник
ТКГ в Минске готовит снятие экономической блокады ОРДЛО по предложению Кучмы и Зеленского
ТКГ в Минске готовит снятие экономической блокады ОРДЛО по предложению Кучмы и Зеленского
Зеленский на встрече с Туском использовал часть речи Порошенко
Зеленский на встрече с Туском использовал часть речи Порошенко
Конституционный суд отменил минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет
Конституционный суд отменил минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет
Вбивство дитини в Переяславі: хто збирає політичні «пінки» з трагедії?
Вбивство дитини в Переяславі: хто збирає політичні «пінки» з трагедії?
ГлавнаяСпорт

"Челси" и "Реал" согласовали сумму отступных за Азара

"Королевскому" клубу бельгиец обойдется в 147 млн евро.

"Челси" и "Реал" согласовали сумму отступных за Азара
Эден Азар
Фото: EPA/UPG

28-летний атакующий полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар продолжит карьеру в мадридском "Реале", сообщает The Telegraph.

При этом трансферная сумма составит 147 млн евр (130 млн фунтов), включая бонусы, уточняет издание.

Осталось только подписать личный контакт Эдена с мадридским клубом.

Чистая сумма трансфера составила 88 млн евро, остальное "Челси" получит в качестве бонусов.

В минувшем сезоне Азар провел за "Челси" 52 матча во всех турнирах, где забил 21 мяч и отдал 17 результативных передач.

Летом следующего года у Эдена заканчивался контракт с "Челси" и продлевать его бельгиец не собирался, поэтому клуб со "Стэмфорд Бридж" был вынужден искать финансовую альтернативу неизбежному уходу Азара.

Стоит добавить, что вложить деньги от продажи своего лидера в покупку новых игроков "пенсионеры" не смогут, т.к. УЕФА наложил на "Челси" запрет на входящие трансферы, сроком на год.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также