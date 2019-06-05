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На Чемпионате мира по футболу (U-20) игрок сборной Мали забил гол, автогол и пенальти в матче с Аргентиной

Африканская команда сенсационно вышла в четвертьфинал.

На Чемпионате мира по футболу (U-20) игрок сборной Мали забил гол, автогол и пенальти в матче с Аргентиной
Сборная Мали (U-20)
Фото: ФИФА

На Чемпионате мира (U-20) определились все четвертьфиналисты. В последний день матчей 1/8 финала к сборным Украины, Колумбии, Италии, Эквадора и Сенегала, которые ранее вышли в четвертьфинал, добавились команды Южной Кореи, США и Мали.

Причем африканская команда сенсационно обыграла аргентинцев – 2:2 в основное время и 5:4 в серии пенальти.

Примечательно, что защитник сборной Мали Абдулайе Диаби сумел отличится несколько раз за игру. На 67-й минуте футболист сравнял счет в матче (1:1). В овертайме он же своим автоголом вывел аргентинцев вперед (1:2). А после того, как партнер Диаби по команде Абубакар Конте своим голом перевел выявление победителя в серию пенальти, Диаби сумел реабилитироваться и успешно реализовал 11-метровый удар.

Видеообзор матча - на официальном сайте ФИФА.

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