Генпродюсер "Прямого" покидает телеканал
Генпродюсер "Прямого" покидает телеканал
Прокуратура закрыла дело против Иванющенко
Прокуратура закрыла дело против Иванющенко
Украина и война
Украина и война
Мальчик, раненный пьяными полицейскими, скончался
Мальчик, раненный пьяными полицейскими, скончался
“Вони просто розважалися”: що відомо про загибель п’ятирічного Кирила
“Вони просто розважалися”: що відомо про загибель п’ятирічного Кирила
Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос Института Горшенина
Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос Института Горшенина
Возвращение Кучмы
Возвращение Кучмы
Начальник полиции Киевской области подал в отставку
Начальник полиции Киевской области подал в отставку
Кличко предложил Саакашвили возглавить "УДАР"
Кличко предложил Саакашвили возглавить "УДАР"
ГлавнаяСпорт

Американский суд закрыл дело против Роналду об изнасиловании

Дело было открыто 8 месяцев назад.

Американский суд закрыл дело против Роналду об изнасиловании
Криштиану Роналду
Фото: EPA/UPG

Дело об изнасиловании, в котором в прошлом году обвинили лидера "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, было закрыто, сообщает Bloomberg.

В мае суд в Лас-Вегасе закрыл дело после добровольного отклонения иска со стороны предполагаемой жертвы футболиста Кэтрин Майорги, отмечает издание.

При этом не сообщается, удалось ли сторонам достичь какого-либо соглашения.

Напомним, Майорга подала жалобу 27 сентября 2018 года, утверждая, что она подверглась сексуальному насилию со стороны Роналду в 2009 году в его номере в пентхаусе в отеле в Лас-Вегасе.

Девушка подтвердила в своем заявлении, что она первоначально согласилась договориться с Роналду после предполагаемого нападения. Однако, это было сделано в то время, когда она испытывала серьезную эмоциональную травму, и признала, что не имела права участвовать в посредничестве.

После возбуждения уголовного дела Криштиану неоднократно отрицал правдивость обвинений.

Добавим, что после возбуждения иска против Роналду о подозрении в изнасиловании, акции "Ювентуса" рухнули на 15%.

Кроме того, в марте туринский клуб объявил об отмене тура по США из-за предполагаемых опасений по задержанию Криштиану.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также