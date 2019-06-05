Американский суд закрыл дело против Роналду об изнасиловании

Дело об изнасиловании, в котором в прошлом году обвинили лидера "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, было закрыто, сообщает Bloomberg.

В мае суд в Лас-Вегасе закрыл дело после добровольного отклонения иска со стороны предполагаемой жертвы футболиста Кэтрин Майорги, отмечает издание.

При этом не сообщается, удалось ли сторонам достичь какого-либо соглашения.

Напомним, Майорга подала жалобу 27 сентября 2018 года, утверждая, что она подверглась сексуальному насилию со стороны Роналду в 2009 году в его номере в пентхаусе в отеле в Лас-Вегасе.

Девушка подтвердила в своем заявлении, что она первоначально согласилась договориться с Роналду после предполагаемого нападения. Однако, это было сделано в то время, когда она испытывала серьезную эмоциональную травму, и признала, что не имела права участвовать в посредничестве.

После возбуждения уголовного дела Криштиану неоднократно отрицал правдивость обвинений.

Добавим, что после возбуждения иска против Роналду о подозрении в изнасиловании, акции "Ювентуса" рухнули на 15%.

Кроме того, в марте туринский клуб объявил об отмене тура по США из-за предполагаемых опасений по задержанию Криштиану.