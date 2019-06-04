Ірина Венедіктова: "У нас немає права розробляти і ухвалювати нежиттєздатні законопроекти"
Ірина Венедіктова: "У нас немає права розробляти і ухвалювати нежиттєздатні законопроекти"
Генпродюсер "Прямого" покидает телеканал
Генпродюсер "Прямого" покидает телеканал
​CNN написал о конфликте интересов у пресс-секретаря Зеленского
​CNN написал о конфликте интересов у пресс-секретаря Зеленского
Украина и война
Украина и война
Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос Института Горшенина
Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос Института Горшенина
“Вони просто розважалися”: що відомо про загибель п’ятирічного Кирила
“Вони просто розважалися”: що відомо про загибель п’ятирічного Кирила
Мальчик, раненный пьяными полицейскими, скончался
Мальчик, раненный пьяными полицейскими, скончался
Костянтин Єлісєєв: «Я готовий дивитися прямо в очі команді Зеленського і відповідати за те, що ми зробили по лінії дипломатії»
Костянтин Єлісєєв: «Я готовий дивитися прямо в очі команді Зеленського і відповідати за те, що ми зробили по лінії дипломатії»
Зеленский выбрал себе пресс-секретаря (обновлено)
Зеленский выбрал себе пресс-секретаря (обновлено)
ГлавнаяСпорт

"Динамо" подписало лучшего игрока тульского "Арсенала" в сезоне-2018/19

Киевляне осуществили первый трансфер.

"Динамо" подписало лучшего игрока тульского "Арсенала" в сезоне-2018/19
Абдула Кадири
Фото: ФК "Динамо"

"Динамо" достигло соглашения с венской "Аустрией" о трансфере 23-летнего опорного полузащитника Абдула Кадири Мохаммеда, сообщается на официальном сайте киевского клуба.

Футболист является универсалом - он может играть не только на позиции опорного полузащитника, но и в центре защиты.

Сумма сделки не разглашается. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 млн евро.

Прошедший сезон Кадири провел в аренде в тульском "Арсенале", выступающем в Российской Премьер-лиге. В 22-х матчах за "канониров" Абдула стал автором одного забитого мяча, а также отметился двумя результативными передачами.

По мнению болельщиков, Кадири стал лучшим игроком "Арсенала" в сезоне-2018/19.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также