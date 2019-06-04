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Хацкевич вместо встречи с Суркисом уехал отдыхать на море

Запланированная встреча президента и главного тренера была перенесена.

Александр Хацкевич
Фото: http://dynamo.kiev.ua/
Александр Хацкевич
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич после окончания сезона решил отдохнуть на одном из курортов Грузии.

А заодно, в тандеме со своим помощником Максимом Шацких, белорусский специалист повидался с бывшим форвардом "бело-синих" Артемом Милевским, который поспешил поделиться общей фотографией со своими подписчиками.

"Приехал к грузину, а встретил легенд. Вспоминается много хорошего", - написал Милевский под фото.

Напомним, встреча Хацкевича и президента "Динамо" Игоря Суркиса, где стороны должны были обсудить дальнейшее сотрудничество, отменили по инициативе коуча.

Отметим, у Хацкевича закончился контракт с "Динамо".

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