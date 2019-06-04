А заодно, в тандеме со своим помощником Максимом Шацких, белорусский специалист повидался с бывшим форвардом "бело-синих" Артемом Милевским, который поспешил поделиться общей фотографией со своими подписчиками.
"Приехал к грузину, а встретил легенд. Вспоминается много хорошего", - написал Милевский под фото.
Напомним, встреча Хацкевича и президента "Динамо" Игоря Суркиса, где стороны должны были обсудить дальнейшее сотрудничество, отменили по инициативе коуча.
Отметим, у Хацкевича закончился контракт с "Динамо".